A Comacchio il festival del libro giallo con nomi eccellenti

Comacchio. Nero Laguna Comacchio Book Festival, il festival del libro giallo, promosso dal Comune di Comacchio e dalla Biblioteca “L.A. Muratori” in collaborazione con l’Istituto Beni Culturali dell’Emilia Romagna, avrà luogo nella città lagunare da venerdì 28 aprile a domenica 30 aprile.

Oltre a fregiarsi della partecipazione dello scrittore Marcello Simoni in qualità di direttore artistico, il festival vedrà ospiti autori del calibro di Carlo Lucarelli, Maurizio De Giovanni, Roberta Bruzzone, Carlo A. Martigli, Guido Conti, Cristina Marra, Marilù Oliva, Franco Forte e Matteo Strukul, il quali dialogheranno con il pubblico nella suggestiva piazzetta Trepponti, nel centro storico di Comacchio.

Sabato 29 aprile, inoltre, in assoluta anteprima nazionale e proprio in occasione del festival, l’autrice Barbara Baraldi presenterà il suo nuovo romanzo, in uscita con la casa editrice Giunti il 3 maggio, Aurora nel buio.