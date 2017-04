La Festa della Liberazione

Comacchio. Anche quest’anno le celebrazioni della Festa della Liberazione, a cura dalla sezione di Comacchio dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, prevedono un programma articolato tra il capoluogo e le frazioni.

Le autorità civili e militari, congiuntamente alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma si raduneranno alle ore 9 di martedì 25 a San Giuseppe, per la deposizione della prima corona di alloro davanti al monumento dei caduti. Il corteo si trasferirà poi a Porto Garibaldi alle ore 9.15 e subito dopo a Comacchio, alle ore 9.30 con l’alzabandiera in piazza Folegatti. Don Ruggero Lucca celebrerà la Santa Messa al Sacrario dei Caduti alle ore 9.45, al termine della quale si formerà il corteo, scortato dalla Banda “Giuseppe Verdi” di Cona, per raggiungere piazza Roma e il parco della Resistenza, dove saranno deposte altre corone in memoria dei caduti.

Il momento conclusivo delle celebrazioni si svolgerà alle ore 11 in piazza Folegatti con i discorsi celebrativi del presidente del Consiglio comunale Robert Bellotti e del presidente dell’Anpi Vincenzino Folegatti.

Per il 30° anno consecutivo avrà luogo anche la pedalata non competitiva in valle, denominata “Ciclodelta della Libertà”, manifestazione collaterale, finalizzata a ripercorrere i luoghi che hanno scandito la Resistenza comacchiese. Dopo il consueto raduno ed iscrizione dei partecipanti, in programma alle ore 9 presso il parco della Resistenza, il corteo di biciclette, al quale si uniranno anche il sindaco Marco Fabbri e gli assessori, raggiungerà Piazza Folegatti per il consueto alzabandiera delle ore 9:30. I ciclisti poi percorreranno il ponte S. Pietro per raggiungere l’Oasi Zavelea, attraversando la pista ciclabile Fosse-Foce e il Casone Donna Bona, dove è prevista una breve sosta. Dopo aver raggiunto Stazione Foce, è previsto il ritorno al parco della Resistenza, in corso Garibaldi a Comacchio dove, in collaborazione con la sezione Avis di Comacchio, verrà offerto ristoro ai partecipanti.

Per informazioni ed iscrizioni, si suggerisce di contattare l’Anpi di Comacchio al numero 0533-81843 o via mail all’indirizzo anpi.comacchio@ gmail.com.