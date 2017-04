In occasione di “Giardini Estensi” il festival dedicato ai fiori in programma dal 29 Aprile al 1° Maggio attorno al Castello Estense, Giuliana Berengan presenterà un’originale performance nella preziosa cornice del Camerino delle Duchesse situato all’interno della residenza municipale. In occasione di “Giardini Estensi” il festival dedicato ai fiori in programma dal 29 Aprile al 1° Maggio attorno al Castello Estense, Giuliana Berengan presenterà un’originale performance nella preziosa cornice del Camerino delle Duchesse situato all’interno della residenza municipale.

Con i suoi “Bei fior d’Amore”, verbodrammi odorosi per fiori solisti, l’Autrice chiede alla parola di rendere omaggio alle creature floreali evocando il profumo delle loro storie che ancora sanno raccontare emozioni, svelare segreti, inviare messaggi di bellezza e di armonia. Fiori da contemplare con mistico rispetto, che dicono di terre lontane, di antichi ricordi che accarezzano il cuore come balsamo e lo inducono all’ascolto.

La divina rosa, il tulipano regale, la nobile peonia sono i protagonisti di tre componimenti brevi, circa dieci minuti ciascuno, che verranno eseguiti singolarmente e ripetuti in sequenza con la possibilità per gli spettatori di partecipare a ciascuno dei tre momenti.

L’appuntamento è previsto per sabato 29 aprile dalle ore 10 alle 12.30 con ritrovo presso lo scalone della residenza municipale. L’evento è ad ingresso libero, ma la presenza è consentita ad un massimo di sette partecipanti per volta.

Giuliana Berengan collabora con il Wall Street International Magazine dal dicembre del 2014. Classicista, autrice di drammaturgie, performer e regista teatrale, saggista e scrittrice, ha ideato e promosso la Campagna Internazionale in Difesa delle Parole, il marchio Save the Words, con l’intento di riscoprire il piacere del dire e dell’ascoltare e di ridare alla parola la sua originaria forza evocativa, la sua potenza immaginifica, la sua musicalità. Per questo ha creato i verbodrammi “azioni della parola”, spettacoli verbali da lei stessa composti e recitati.