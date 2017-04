L’intenso melodismo dell’Aaron Parks Trio al Jazz Club

Lunedì 24 aprile (ore 21.30) l’ultimo main concert firmato Ferrara in Jazz 2016/17 è con l’intenso melodismo e la raffinatezza dell’Aaron Parks Trio. Il giovane pianista di Seattle approda al Torrione per presentare “Find The Way”, secondo album edito da Ecm per il quale si è avvalso di due prodigiosi compagni di viaggio, Ben Street al contrabbasso e Billy Hart alla batteria, che lo stesso Parks dichiara artefici di una qualità “oceanica” in cui immergersi incondizionatamente. “Find The Way” è un excursus sonoro in cui innovazione e tradizione s’intrecciano con naturale eleganza di cui Parks ha dato prova in molteplici occasioni. Dalla sua musica, infatti, emerge una conoscenza enciclopedica del jazz filtrata dalla lezione, perfettamente assimilata, di Paul Bley.

Classe 1983, Aaron Parks è un ex prodigio in piena fioritura artistica. Terminati gli studi alla Manhattan School of Music, nel 2002 entra a far parte del quintetto di Terence Blanchard con cui viaggia in tutto il mondo e registra svariati album, tra cui alcune colonne sonore per pellicole del celebre regista Spike Lee. Il debutto in qualità di leader avviene nel 2008 con “Invisible Cinema” per la Blue Note Records. Bbc Online lo dichiara “uno dei migliori album dell’anno”. Con “Arborescence” (2013) invece, Parks è approdato di recente all’etichetta Ecm. Oltre a Blanchard, Parks ha registrato con il collettivo James Farm, con il sassofonista Joshua Redman ed ha contribuito ad album di Kurt Rosenwinkel, Christian Scott, Gretchen Parlato, Ambrose Akinmusire, Kendrick Scott e Mike Moreno tra gli altri.

