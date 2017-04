Pozza, Allen, Hamilton, tre grandi del jazz allo Spirito

Ogni cosa volge al fine, anche l’edizione 2017 di “Tutte le direzioni in Springtime”. La Primavera, però, sboccia ora più che mai, con una gran chiusura a tutto jazz per la rassegna organizzata dal Gruppo dei 10. Il concerto previsto per giovedì 27 aprile allo Spirito di Vigarano Mainarda (Ferrara) sarà un imperdibile raduno tra alcuni dei maggiori esponenti del jazz a livello mondiale.

Per l’ultima serata di Tutte le direzioni in Springtime, il trio di Andrea Pozza ospita due dei più acclamati sax tenoristi americani della storia del jazz di ieri e di oggi: Harry Allen – per la prima volta a Ferrara – e Scott Hamilton, di cui indimenticabile fu il concerto alla Sala Polivalente, alla fine degli anni ’80 nella città estense. I due musicisti si ritroveranno ora sullo stesso palco con il pianista genovese, dopo aver condiviso tante registrazioni live e di studio, che hanno prodotto alcuni dei più bei dischi degli ultimi anni. Sarà dunque un dialogo musicale tra pari dove a emergere sarà il grande classic jazz, con un unico fondamentale ingrediente musicale: lo swing!

Il concerto allo Spirito sarà infatti un intenso interplay e un affiatamento che questi grandi musicisti hanno costruito nel corso della loro lunga e importante carriera. Artista capace di muoversi con agilità tra stili diversi, dal jazz tradizionale al bebop, Harry Allen – “il Frank Sinatra del sax tenore” come lo definì la critica americana – è un sublime interprete di grandi standard del jazz. Nato a Washington DC, da anni residente a New York, Allen ha ricevuto numerosi premi, pubblicato oltre 30 album a suo nome e collaborato con una miriade di grandi artisti, fra cui Tony Bennett, Hank Jones, Frank Wess, Scott Hamilton, John e Bucky Pizzarelli, Jeff Hamilton, Terry Gibbs, Warren Vache, Ray Brown. Scott Hamilton, ispirato all’inizio della sua carriera dalle melodie di Coleman Hawkins e Ben Western, ha poi fatto suo il lirismo di John Coltrane acquisendone la passionalità. Il caldo sax tenore e il suo innato senso dello swing rendono Hamilton interprete di una musica straordinariamente elegante, basata su un impeccabile fraseggio e un sound affascinante, che già negli anni Settanta lo impose al grande pubblico per la dolcezza del suo sassofono e l’immaginazione creativa. Nato a Providence, Rhode Island nel 1954, inizia la sua carriera con uno stile allora era al di fuori dalle aspettative del pubblico, poi invece diventato comune tra tutti i nuovi interpreti. Tra i numerosi riconoscimenti ottenuti durante la sua carriera, nel 2007 Scott ha ottenuto il “Ronnie” per l’International Jazz Saxophoniste of the Year, alla prima edizione del Ronnie Scott’s Jazz Award.

Andrea Pozza, tra le personalità più rappresentative, è un pianista con una solida carriera nazionale ed internazionale che lo ha visto protagonista in Estremo Oriente, in America ed in Europa. Ha debuttato a soli 13 anni e da allora si è esibito al fianco di alcuni “mostri sacri” della storia del jazz, tra cui Harry “Sweet” Edison, Bobby Durham, Chet Baker, Al Grey, George Coleman, Charlie Mariano, Lee Konitz, Sal Nistico, Massimo Urbani. Pozza collabora stabilmente, tra gli altri, con Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Scott Hamilton, Steve Grossman, Tullio DePiscopo, Luciano Milanese, Dado Moroni, Ferenc Nemeth, Bob Sheppard, Antony Pinciotti, Furio Di Castri e tanti altri. È inoltre protagonista di numerosi progetti discografici a suo nome. Allo Spirito suonerà con Aldo Zunino (contrabbasso) e Matteo Cidale (batteria).

Tanti musicisti, esperienze diverse, un’unica serata per condividere insieme il palco, per un evento che si preannuncia da non perdere. Cena alle 20.30 e a seguire concerto. Per info e prenotazioni 0532 436122 e 3394365837.