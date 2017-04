In centro va in scena la Liberazione del ’45

Anche quest’anno, com’è “tradizione” dal 2010, il 25 aprile alle 18, sul listone di piazza Trento e Trieste (di fronte alla libreria Ibs), il Gruppo Teatro Comunitario di Pontelagoscuro porta nel centro storico di Ferrara LiberAzione, azione teatrale urbana per ricordare il 24 aprile 1945, che mette in scena la festa che visse la città all’arrivo dei liberatori, le brigate partigiane e le truppe alleate.

L’azione si prefigge di riportare alla memoria e al cuore di chi guarda le emozioni, gli stati d’animo che accompagnarono quei giorni, le lacrime e la gioia di un popolo sollevato dalla cappa di un incubo lungo venti anni e dallo strazio della guerra e dell’invasione.

Lo spettacolo, attraverso il canto, le danze, la musica, scene corali e “fotografie” teatrali, racconta la memoria di quei giorni unici nella storia della città e dell’Italia intera: il risveglio dei corpi e dei cuori, la voglia irrefrenabile di danzare, abbracciarsi, amare, forti della visione di un futuro finalmente libero.

Quest’anno l’azione teatrale vedrà anche la partecipazione del Coro delle Mondine di Porporana, dell’attore Patricio Valderrama Arce e dei musicisti Chiara Alberani, Ilaria Farina e Giorgio Riberto. La realizzazione della messinscena è stata voluta, come sempre, dall’Anpi Ferrara, in particolare dal suo presidente Marco Ascanelli e dal suo vicepresidente Daniele Civolani, e grazie alla collaborazione della responsabile del Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara, Antonella Guarnieri. L’azione teatrale, che rientra nel quadro delle iniziative per ricordare la Liberazione, ha il patrocinio del Comune di Ferrara ed il sostegno di Spi Cgil Ferrara, Cisl e Anolf Ferrara, Suono e Immagine.