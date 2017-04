“Vogliamo dire ai ceceni che non sono soli”

di Mattia Vallieri

Parte anche da Ferrara un forte grido di solidarietà con l’obiettivo di raggiungere le persone omosessuali torturate e picchiate a morte in Cecenia, per dire loro che “non sono sole”. La vicinanza della città ferrarese ai ceceni si materializza con un flash mob organizzato dai movimenti Lgbt della città, appoggiato anche da altre associazioni, e con la splendida rotonda Foschini illuminata per l’occasione con i colori dell’arcobaleno.

I ragazzi in cerchio e legati leggono alcuni articoli di giornale tratti da Corriere della Sera, Huffington Post ed il Fatto Quotidiano che raccontano gli orrori ceceni che coinvolgono un centinaio di persone rinchiuse in prigioni segrete. Tre vittime accertate, pestaggi fino alla morte, torture con l’uso dell’elettricità e ‘interrogatori’ per avere nomi di altri presunti omosessuali, sono questi i motivi che spingono gli organizzatori ad affermare che “quello che sta avvenendo in Cecenia è il primo campo di concentramento per omosessuali in Europa dai tempi di Hitler. Ci sono solo tre modi per uscirne: pagare una somma enorme di denaro, fornire i contatti di altri oppure essere dati in mano ai parenti in modo che siano loro a terminare il lavoro cominciato dalle autorità”.

È proprio questo uno dei passaggi più drammatici della situazione cecena come sottolinea Cristina Zanella (Arcilesbica) nel suo intervento: “Le persone in Cecenia non sono protette dallo Stato ma nemmeno dalla famiglia in quanto esiste ancora il delitto d’onore – chiosa la presidentessa di Arcilesbica -. Siamo alla vigilia del 25 Aprile che rappresenta la nostra liberazione ed oggi vogliamo sostenere i gay in Cecenia”.

È la stessa Zanella a lasciare un pensiero per il poliziotto ucciso a Parigi nell’attentato del 20 aprile. Secondo la portavoce di Arcilesbica “c’è un filo rosso che collega la Cecenia, la nostra liberazione e la morte del poliziotto francese attivista Lgbt. Come per il 25 Aprile combatteremo sempre le situazioni macabre”.

“Il 17 maggio, come ogni anno, celebreremo nella nostra sede la giornata mondiale contro l’omofobia e l’invito è esteso a tutte le associazioni presenti”, afferma Manuela Macario, ribadendo però l’importanza di “lottare contro l’omofobia tutti i giorni”. Analizzando la situazione italiana la presidentessa di Arcigay è convinta che “nonostante la conquista di diritti ci sono ancora tantissime persone omofobe che ci attaccano continuamente e per rendersene conto basta aprire le nostre pagine Facebook. C’è chi ci dice che non siamo normali o addirittura che dobbiamo bruciare sul rogo”.

“A chi ci accusa di occuparci solo dei gay ceceni e non di altre vittime rispondiamo che noi facciamo parte di un gruppo che si chiama ‘Ferrara che accoglie’ e siamo contro tutti gli stermini”, ribatte ancora Macario, che ritiene essenziale “non abbassare la guardia. Il termine omocausto può sembrare esagerato ma non è così e ritengo che ci stiamo spostando verso vere e proprie derive fasciste e per questo dobbiamo rimanere uniti”.

In conclusione è l’assessore alle pari opportunità Annalisa Felletti a spiegare quali saranno le prossime mosse dell’amministrazione estense. “E’ partita in queste ore una mobilitazione nelle città che fanno parte della rete Ready – dichiara Felletti – ed è stata lanciata e si sta diffondendo una petizione in cui si chiede all’ambasciatore italiano in Cecenia di porre una fine all’omocausto. Valuteremo come città di Ferrara di intervenire anche noi perché siamo una città particolarmente attenta al tema e l’adesione di questa sera lo dimostra”.