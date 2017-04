Per la Manifatture Bonzagni forse un’ancora di salvataggio

Dosso. Per la Manifatture Bonzagni di Dosso, azienda per la quale si è avviato il fallimento, sembra esserci una via d’uscita grazie a un imprenditore interessato a subentrare. Lo annuncia Diego Contri di Forza Italia, che dopo la notizia del fallimento della società e l’appello dei sindacati a chi fosse interessato alle sorti dell’azienda a farsi avanti, si è adoperato nel cercare una soluzione fra gli imprenditori locali “prima che la situazione precipiti ulteriormente”.

Per la Manifatture Bonzagni, che da oltre 40 dà lavoro e sostentamento a 30 famiglie, potrebbe quindi non essere sceso il sipario, se è vero, come riferisce Contri, che “dopo un febbrile lavoro di contatti ed incontri, sono stato contattato da un imprenditore locale che mi ha espresso il proprio interesse in tal senso e che è pronto a valutare la possibilità di subentrare in questa storica attività proponendo un proprio piano industriale non solo per salvare l’attività, ma per rilanciarla ulteriormente con altri investimenti”.

“E’ mia intenzione – aggiunge Contri – mettere al più presto le parti sedute attorno ad un tavolo regionale per valutare la possibilità di questo salvataggio”.