Felletti: “Zago obnubilato dalla frustrazione”

Comacchio. “Spiace verificare come Valter Zago, un tempo capace di progetti ad ampio respiro, oggi si sia adeguato al livello politico che passa negli ultimi anni a Comacchio, imperniato esclusivamente sulla denigrazione altrui”. È Francesca Felletti, segretaria comunale del Pd comacchiese, a rispondere a distanza alle affermazioni dell’esponente di Sinistra italiana, che aveva bollato il candidato del Pd Piero Fabiani “di inadeguatezza nel ruolo di candidato a Sindaco di Comacchio e dichiarando che il Partito Democratico, in realtà, sosterrebbe l’attuale sindaco, Marco Fabbri”.

“Zago – riprende Felletti -, purtroppo obnubilato dalla frustrazione di non essere riuscito nell’impresa di imporre a tutti la candidatura da lui individuata, non ha compiuto nemmeno lo sforzo di tentare di conoscere le dinamiche occorse in consiglio comunale a Comacchio, in questa legislatura: verifichi e ci faccia conoscere, nel dettaglio, dove e come il Partito Democratico ha appoggiato la lista “ex 5 stelle” nelle proprie politiche di governo. E’ invece dato di fatto come proprio Valter Zago cinque anni fa, in sede di ballottaggio, abbia ufficialmente indicato di votare Marco Fabbri contro Alessandro Pierotti, candidato allora appoggiato dal PD”.

Quanto al proprio candidato, “Piero Fabiani si e’ messo in gioco alla testa della sua lista civica, e i democratici comacchiesi hanno accettato la sfida, e insieme a un gruppo di cittadini di Comacchio sono fermamente motivati a sostenerne la candidatura, forti di un progetto politico trasversale e condiviso”.

“Le qualità umane e professionali di Piero Fabiani – prosegue la segretaria -sono una garanzia di serietà ed impegno per quel reale cambiamento di Comacchio che in molti auspicano a parole, ma che nessuno ha il coraggio di mettere realmente in pratica. Per questo motivo ribadiamo che Piero Fabiani è l’unico candidato in cui noi democratici comacchiesi crediamo veramente e non è un caso che credano nella sostenibilità della sua candidatura persone che politicamente non hanno contatti con il partito. Il resto è cronaca da bar sport”.

Intanto Fabiani ha incassato anche il sostegno dei Socialisti di Claps e Pappi, che saranno presenti con propri candidati nella lista “Limpida”.