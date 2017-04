Confartigianato: «Guardiamo in prospettiva»

Una delegazione di funzionari e imprenditori di Confartigianato Ferrara, ha fatto visita venerdì ad H-FARM, piattaforma digitale, leader, nata 10 anni fa a Roncade (Treviso), con l’obiettivo di aiutare i giovani imprenditori nel lancio di iniziative innovative e supportare la trasformazione delle aziende italiane.

«Riteniamo fondamentale il confronto con altre realtà, anche territoriali, per guardare in prospettiva – il commento del segretario generale, Giuseppe Vancini – . L’artigianato, come il mercato tutto, si sta evolvendo, e noi vogliamo essere pronti a intercettare tutte le novità, che a loro volta non sono più tali nell’arco di poco tempo. Serve velocità, lungimiranza e cultura dell’innovazione. La tecnologia sta cambiando il rapporto tra produzione e consumatore e non si può prescinderne. Il digitale è un passaggio obbligato. Senza trascurare in tutto ciò i nostri valori, a partire dall’esperienza, intesa come concetto umano. Come Confartigianato – la chiosa di Vancini – stiamo puntando molto sui giovani, sul passaggio generazionale, sulla formazione».