Fiori a tutto lido a Estensi

Lido degli Estensi. In un tripudio di colori sgargianti di primavera, è stata inaugurata ieri mattina la dodicesima edizione di “Un mare in fiore”, manifestazione floro-vivaistica che abbellirà i viali Carducci e Querce del Lido degli Estensi sino al 25 aprile prossimo. La manifestazione è organizzata dal Consorzio del Lideo degli Estensi con il contributo del Comune di Comacchio e della Camera di Commercio di Ferrara.

“Siamo riusciti quest’anno con donne e commercianti del lido a creare non solo una comunità parrocchiale – ha dichiarato don Stefano Zanella, parroco del Lido degli Estensi-, ma anche di paese. E’ bello dedicarsi al territorio e poterlo abbellire. Siamo orgogliosi di poterlo fare”.

Anche il sindaco Marco Fabbri si è unito ai ringraziamenti rivolti da don Stefano al Consorzio del Lido degli Estensi, all’associazione culturale Noi che ci Crediamo Ancora (che hanno impreziosito le biciclette con ghirlande di fiori, decori e disegni per promuovere creatività e mobilità ciclabile) e al gruppo parrocchiale, sottolineando come “tutto questo è frutto di un lavoro di squadra e di comunità. Mi auguro che sia un fine settimana da trascorrere al meglio tra i fiori e tra le tante iniziative organizzate in questi giorni e che il meteo continui a darci una mano”

Il presidente del Consorzio del Lido degli Estensi, Luigi Bertoncelli, rammentando i passi in avanti compiuti dalla manifestazione anno dopo anno, ha ringraziato anche il Comune di Comacchio e la Camera di Commercio per il contributo concesso. “Da parte nostra prosegue il massimo impegno – ha sottolineato Bertoncelli – perchè sempre più persone vivano questo territorio”.