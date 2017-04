E’ iniziata la Vulandra, da tutta Europa al parco urbano

di Cecilia Gallotta

Se è ancora troppo presto parlare di affluenza per il sabato mattina dei ferraresi, non lo è per i 200 ospiti, tra Italia ed estero, che Vulandra a partire da ieri (sabato) fino a martedì 25 accoglierà fra i suoi stand. Ogni anno Vulandra si afferma infatti un festival sempre più di rilievo, non solo per le famiglie, ma anche e soprattutto per i professionisti, o i “fortemente appassionati – come li definisce il presidente del Club Vulandra Maurizio Cenci – coloro che, diciamo, non fanno dell’aquilone un’attività di tre giorni l’anno”.

E’ proprio Club Vulandra, assieme ad Arci Ferrara e col patrocinio del Comune, che da 38 anni cura i contatti con gli aquilonisti di tutto il mondo per il festival ferrarese più longevo d’Italia, ed “è così che anche noi partecipiamo ai vari festival in giro per il mondo – racconta Cenci – come l’ultimo a Berck sur mer (a nord della Francia, ndr) definito da qualcuno il più bel festival del mondo”.

Un modo per conoscere e farsi conoscere dagli aquilonisti di tutto il mondo quindi, “che non è competitivo, perché ritrovarsi assieme crea l’occasione per far vedere ciò che si fa tutto l’anno, e, per noi, di mostrare modelli di aquiloni che abbiamo ma che spesso a Ferrara non facciamo vedere, anche perché non sempre c’è il vento giusto”. Anche se a Ferrara il vento non è certo quello del mare, il Parco Urbano regala sempre un’atmosfera che ben si addice al festival, “per il quale siamo diventati il punto di riferimento europeo per quanto riguarda l’Italia”.

Rimane il consueto laboratorio per i bambini che, come ogni anno, potranno costruirsi il proprio aquilone, cosa che da quest’anno per la prima volta potranno fare anche i non vedenti: nella mattina di domenica 23, infatti, si svolgerà un laboratorio analogo in cui i non vedenti, con una prima fase di tatto del prodotto finito, potranno costruire un aquilone affiancati da una spiegazione a voce.

E per chi pensa che l’aquilone sia “solo un gioco”, quest’anno Vulandra risponde con “Codi”, la riproduzione di un aquilone di fine ‘800 (progettato dall’omonimo William Codi), che è stato oggetto di studio per le dinamiche di volo, in particolare per il sollevamento delle persone. Con “Graphic Bird”, invece, si arricchisce la collezione della consueta progettazione di un modello di aquilone, che ogni anno Vulandra propone e con la quale ha la possibilità di sfoggiare, anche all’estero, i suoi ‘modelli d’annata’.