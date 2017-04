Kaos, sarà sfida con la Luparense

Un gol per tempo tra Acqua e Sapone e Kaos. Finisce 1-1 al PalaRoma di Montesilvano, con il vantaggio dei padroni di casa con Zanella e il pari nel finale del secondo tempo dei neri con Titon, servito da Mateus, che chiude così la stagione regolare con quindici reti all’attivo. Se con questo punto gli abruzzesi confermano il terzo posto finale, gli estensi di mister Andrejic si vedono superati dalla Cioli Cogianco vittoriosa sul campo della Lazio. Ercolessi e compagni trovano dunque sul proprio cammino nei playoff la Luparense mentre l’Acqua e Sapone affronterà proprio la Cioli Cogianco nei Quarti di finale.

La classifica finale recita pertanto Kaos settimo, con un bilancio di sette vittorie, nove pareggi e sei sconfitte, 76 reti segnate e 75 subite. I Quarti di finale dei playoff prenderanno il via nel primo weekend di maggio (sabato 6 maggio) con gara uno in casa della formazione peggio classificata, mentre gara due e l’eventuale bella (in programma per giovedì 11 e sabato 13 maggio) in casa della testa di serie. Il prossimo appuntamento è dunque per gara uno, in programma sabato 6 al PalaHiltonPharma di Ferrara contro la Luparense, che ha chiuso la regular season al secondo posto.

ACQUA&SAPONE UNIGROSS: Mammarella, Bordignon, Canabarro, Romano, Jonas, Canale, Rocha, Rocchigiani, Zanella, De Oliveira, Aiello, Casassa. All. Ricci

KAOS FUTSAL: Putano, Saad, Ercolessi, Peric, Kakà, Nora, Mateus, Titon, Schininà, Salas, Di Guida, Evandro. All. Andrejic

MARCATORI: 15’21’’ p.t. Zanella (A), 17’16’’ s.t. Titon (K)

AMMONITI: Saad (K)

ARBITRI: Lorenzo Cursi (Jesi), Salvatore Minichini (Ercolano) CRONO: Dario Di Nicola (Pescara)