La Spal allunga a +8 sulla terza

La Spal ha un piede in serie A dopo la 37ª giornata , e può contare le giornate che mancano alla festa per il ritorno, atteso da più di mezzo secolo, nella massima serie. Tutto questo perché i biancazzurri hanno vinto il testa-coda contro il Latina grazie alle reti di Bonifazi e Antenucci, mentre il Frosinone, che non vince una partita dallo scontro diretto di Ferrara, cade in casa della Ternana, tiene il passo solo l’Hellas Verona vincente nella difficile trasferta di Bari grazie a Pazzini e Zuculini.

E così, grazie al risultato di Terni, i biancoazzurri volano a +8 sulla terza. Merito anche dei rossoverdi, che sono riusciti nel primo tempo ad arginare le folate dei laziali Dionisi e Mokulu, con quest’ultimo che si è visto respingere la palla del possibile 0 a 1 sulla line adi porta da Meccariello. La Ternana confeziona il suo capolavoro nel secondo tempo. Al 65′ Palombi insacca di testa l’assist dalla trequarti di Ledesma. Il Frosinone non ha la forza di reagire e viene salvato prima dalla traversa, poi dagli undici metri da Avenatti e infine subisce il raddoppio sempre per mano di Palombi al 75′.

I laziali vengono così superati dal Verona, corsaro a Bari con due reti. Un gol per tempo e i pugliesi sono serviti. I veneti conducono la gara fin dall’inizio e concretizzano al 35′ con Pazzini, agile sulla respinta del portiere. Il Verona rimane in dieci al 51′ per l’espulsione di Ferrari per somma di ammonizioni, ma non si scompone. Anzi, legittima la vittoria con il raddoppio di Zucolini al 78′. Lo scaligero riprendere un tiro di Valoti, respinto corto da Micai.

In chiave playoff importanti sono le vittorie di Cittadella (4 a 1 contro la diretta concorrente Carpi) e Spezia (che rifila due reti all’Entella).

Risultati:

Novara 0-1 Perugia Benevento 0-0 Vicenza Ascoli 0-0 Brescia Avellino 1-1 Cesena Bari 0-2 Verona Cittadella 4-1 Carpi Latina 1-2 Spal Pro Vercelli 0-0 Salernitana Spezia 2-0 Entella Ternana 2-0 Frosinone Trapani 1-0 Pisa

Classifica aggiornata:

Spal 70 Hellas Verona 65 Frosinone 62 Cittadella 57 Perugia 56 Benevento* 55 Spezia 54 Entella 51 Carpi 51 Salernitana 50 Novara 50 Bari 50 Pro Vercelli 46 Avellino*** 45 Cesena 43 Ascoli 41 Trapani 41 Brescia 39 Ternana 39 Vicenza 38 Pisa**** 32 Latina** 31

*= 1 punto di penalizzazione.