La B.ethic si aggiudica gara 1

La B.ethic si aggiudica con merito gara 1 dei quarti di finale play off contro Udine per 56-47 al termine di una classica partita di post season, dura e avvincente.

Ferrara parte forzando troppo in attacco, mentre Udine è ‘chirurgica’ e con Vicenzotti e Ofomata prova a scappare, 0-7 al 4′. Cupido e Ramò guidano la reazione biancorossa e la B.ethic impatta (9-9) al 7′. La tripla di Miccio dà il primo vantaggio alle estensi che sembrano finalmente entrare completamente nel match e alla prima sirena sono avanti 17-13.

Il gruppo di Medeot rientra in campo con ben altro piglio e torna a mettere sotto pressione Ferrara che sul 20-19 al 15′, dopo una palla persa in attacco costringe la panchina di casa al minuto di sospensione. Il match scorre sul filo dell’equilibrio e Udine rimane nel match con i tanti rimbalzi conquistati in attacco, 27-25 al 18′, anche se Bona e Diene permettono alle padrone di casa di allungare nuovamente alla pausa lunga, 31-25.

Con un nuovo parziale la B.ethic prova la spallata decisiva, 39-27 al 22′, ma quando la gara sembra segnata Ferrara si blocca. La zona delle ospiti ferma l’attacco biancorosso e Udine piano piano rientra e al 30′ la il match è di nuovo in equilibrio, 43-40. L’ultimo periodo si gioca a quel punto sul filo dei nervi e il tecnico fischiato a Miccio non testimonia certo la serenità delle padrone di casa, 45-42 al 33′.

Bravo Chimenti a capire il momento e chiamare il time out che rasserena le proprie giocatrici. Miccio è di nuovo decisiva insieme a Ramò, 50-42 al 37′, e Ferrara va a vincere e conquistare gara 1 per 56-47.

I tabellini B.ethic Ferrara 54: Cigic 4, Cecconi ne, Bona 2, Cupido 15, Diene 5, Miccio 15, Santarelli 3, Missanelli 2, Viviani ne, Ramò 6, Furlani 6; All. Chimenti Delser Udine : Bianco 8, Ciotola, Beltrame, Mancabelli 4, Sturma 2, Mio, Vicenzotti 10, Da Pozzo, Rainis 6, Romano, Ofomata 17; All. Medeot

Tiri liberi: Ferrara 11/13, Udine 12/17