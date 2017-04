Antenucci trascina un’indomita Spal

di Andrea Mainardi

‘A sen tgniz’ recita uno dei tanti ‘due aste’ che sventolano tra i tifosi spallini, mai frase è più vera e la partita di oggi lo ha confermato. Se anche i dieci uomini e non certo in una delle sue migliori domeniche, questa Spal piazza il colpo esterno vuol dire che tutti gli indizi puntano verso un’unica direzione chiamata serie A.

Pur non brillando nel gioco i ragazzi di mister Semplici vanno ancora una volta sotto ma reagiscono subito con la zampata di Bonifazi, lo stesso difensore al rientro però si fa espellere ad inizio secondo tempo.

Niente paura perchè ci pensa ancora il ‘lupo di Roccavivara’ su assist, tanto per cambiare, di Lazzari a trovare la giocata che vale i tre punti. Guardando gli altri campi spicca la sconfitta del Frosinone che consente alla Spal di avere un margine di otto punti sulla zona playoff mentre rimangono cinque le lunghezze sul Verona che vince a Bari con una gran prova di forza.

Gli undici iniziali spallini vedono il gradito ritorno di Kevin Bonifazi nel terzetto difensivo assieme a Vicari ed al recuperato Cremonesi, Meret è regolarmente tra i pali. A centrocampo Lazzari e Costa vengono confermati sugli esterni, in mediana Mora e Schiattarella saranno supportati in regia da Arini che prende il posto di Castagnetti. A sorpresa è Finotto ad avere ancora il posto da titolare di fianco a bomber Antenucci.

Pronti via ed il Latina si fa subito vedere con Corvia, schiarato nonostante le precarie condizioni fisiche, che tenta il tiro che Meret blocca dopo la deviazione di Vicari. La Spal di fa vedere principalmente sulla destra con Lazzari che conquista subito un calcio d’angolo senza però creare ulteriori pericoli, in difesa sembra subito a suo agio Bonifazi autore di un paio di buone chiusure su Pinato. Col passare dei minuti il Latina prende campo e la differenza in classifica con la Spal pare non vedersi. Tanto che i nerazzurri passano addirittura in vantaggio al 12′: Insigne pesca bene Corvia in profondità che supera Vicari e Cremonesi ed incrocia con il destro superando Meret.

Un 1-0 inaspettato che scuote i biancoazzurri bravissimi a reagire subito. La Spal infatti si riversa in avanti ancora dalle parti di Lazzari che conquita un altro calcio d’angolo. Alla battuta va Costa il cui sinistro a rientrare trova Bonifazi che ci crede e colpisce il pallone in spaccata battendo Pinsoglio e ristabilendo subito la parità. Antenucci e compagni sembrano mettere alle corde il Latina adesso, al 16′ la punizione di Schiattarella trova la sponda di Vicari ma Garcia Tena chiude bene in angolo.

Due minuti più tardi Pinsoglio sbaglia clamorosamente il rinvio consegnando palla ad Antenucci al limite dell’area, il pallonetto dell’attaccante però è largo ed impreciso vanificando così una grandissima occasione. Il momento dunque sembra favorevole alla capolista, ma al 23′ arriva un enorme brivido con Insigne che si presenta tutto solo davanti a Meret bravissimo a sua volta ad arpionare il pallone in uscita bassa. Grave l’indecisione tra Costa e Vicari in questa occasione. Sempre Insigne cinque minuti dopo serve il taglio di De Giorigio in area che colpisce di testa da pochi metri, Meret però è molto attendo e in tuffo para trattenendo anche la sfera.

Spal quindi piuttosto distratta in difesa e che perde di fluidità col passare dei minuti. Al 33′ il Latina usufriusce di una punizione pericolosa dal limite ma Corvia calcia sulla barriera, i neroazzurri comunque giocano meglio soprattutto a centrocampo dove appaiono superiori nei contrasti. Al 37′ Bonifazi perde una brutta palla in uscita favorendo la ripartenza di Pinato che viene però prontamente chiuso da Vicari al momento del passaggio.

Nel finire di primo tempo la Spal torna timidamente a farsi vedere in avanti, una bella azione favorita dalla caparbietà di Finotto porta Lazzari al cross ma la sua palla è troppo lunga per le punte biancoazzurre. Al 46′ potenziale occasione ancora per la Spal che dialoga bene centralmente portando Antenucci a puntare l’area, il suo passaggio per Finotto però viene letto bene dalla difesa del Latina e l’occasione sfuma. Dopo due minuti termina il primo tempo senza ulteriori sussulti.

II secondi quarantacinque minuti iniziano con una Spal più propositiva, che cerca maggiormente Finotto in profondità che fatica ad alzare i ritmi della partita, complice anche un Latina tutt’altro che arrendevole. Al 54′ prima occasione nella ripresa con Antenucci che si accentra bene e serve l’accorrente Lazzari il cui tiro, smorzato, è preda di Pinsoglio.

Un minuto dopo magia di Schiattarella che serve Costa sul filo del fuorigioco, l’esterno però controlla male da ottima posizione vanificando una grossa opportunità. La Spal cerca il vantaggio a tutti i costi questa volta con Mora che sradica un pallone a centrocampo e serve Finotto che punta l’uomo e lascia partire un sinistro ben neutralizzato ancora da Pinsoglio. Proprio nel momento migliore dei biancoazzurri però la partita rischia di cambiare in negativo.

Nel giro di nove minuti infatti Bonifazi si fa ammonire due volte ed è costretto a lasciare anzitempo la partita. Coraggiosamente però mister Semplici non va sulla difensiva e passa alla difesa a quattro inserendo Zigoni per Finotto. Al 65′ Meret ancora molto bene in uscita bassa su Bonaiuto dopo un errore di Vicari in impostazione, lo stesso difensore centrale uscirà poco dopo per un problema muscolare facendo posto a Gasparetto.

La Spal dunque non arretra di un centimetro nonostante l’inferiorità numerica, ed al 68′ va in vantaggio. Lazzari scende sulla destra servendo Antenucci in area piccola, la sua conclusione di prima è ‘sporca’ ma giusta quando basta per spiazzare Pinsoglio e ragalare il vantaggio alla Spal. La partita da qui in avanti diventa più rude e ‘maschia’ col Latina tutto in avanti alla ricerca del pari. La difesa spallina però non corre pericoli rilevanti. Passano i minuti e Semplici si copre con Schiavon per Antenucci, i biancoazzurri rimangono ordinati e si appoggiano a Zigoni ogniqualvolta se ne presenta l’occasione.

All’82 ci prova il Latina con la rovesciata di Corvia che finisce alle stelle. E’ migliore la conclusione di prima di Bonaiuto all’86’ su assist di De Vitis ma Meret è attentissimo bloccando in presa. Il tempo trascorre con la Spal che autorevolmente difende il vantaggio, i cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro trascorrono lenti ma senza pericoli.

Quando il triplice fischio arriva è grande l’esultanza dei giocatori, a testimonianza di come questa vittoria abbia un sapore molto particolare per come è arrivata e per il peso specifico che ha in classifica. Già martedì nel turno infrasettimanale contro il Cittadella i biancoazzurri potranno mettere una seria ipoteca sul loro splendido ed inimmaginabile futuro.

E intanto dagli spalti il pubblico spallino grida “ce ne andiamo in serie A”.



Latina – Spal 1-2

Marcatori: Corvia (L) 12′, Bonifazi (S) 13′, Antenucci (S) 68′.

Latina (3-4-3): Pinsoglio, Coppolaro, Dellafiore (dal 31′ Nica), Garcia Tena, Pinato (dal 69′ Rolando), Bandinelli, De Vitis, Bruscagin, Insigne (dal 59′ Bonaiuto), De Giorgio, Corvia.

A disposizione: Grandi, Maciucca, Varga, Mariga, Di Nardo, Jordan, Negro. Allenatore: Vincenzo Vivarini.

Spal (3-5-2): Meret 7.5, Bonifazi 6, Vicari 5.5 (dal 66′ Gasparetto 6), Cremonesi 5.5, Lazzari 7, Schiattarella 6.5, Arini 6, Mora 6.5, Costa 5.5, Finotto 5 (dal 61′ Zigoni 6.5), Antenucci 7.5 (dal 79′ Schiavon 6).

A disposizione: Marchegiani, Giani, Silvestri, Castagnetti, Ghiglione, Del Grosso, Costantini. Allenatore: Leonardo Semplici.

Ammoniti: Corvia (L) 21′, Bonifazi (S) 49′ e 57′, Mora (S) 91′.

Espulsi: Bonifazi 57′ (S).

Arbitro: Rosario Abisso, sezione di Palermo.