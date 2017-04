Il 25 aprile a Copparo si festeggia alla Tratta

di Valentina Finotti

Copparo. Il 25 aprile, una festa che a Copparo viene celebrata con un ricco programma. Infatti, come detto dal sindaco Nicola Rossi, “è necessario tenere vivo il ricordo della giornata della Liberazione e per questo si partirà fin dalla mattina con la cerimonia di rito in piazza e si concluderà nel tardo pomeriggio al parco museo “La Tratta” di via Goito”.

In particolare il programma prevede alle 9 la messa presso la chiesa di Copparo. Si prosegue con la deposizione della corona al Sacrario Campanile e la formazione del corteo d’onore. Dopo la formazione del corteo si farà il giro di rito per la deposizione delle corone presso la lapide di Alda Costa alla Casa della Salute, alle lapidi situate nell’atrio del municipio, dal monumento ai caduti della fontana e in piazza della Libertà. La corale Oreste Marchesi intonarà i canti della Resistenza. Per concludere la mattinata alle 11.30 ci sarà il discorso di commemorazione tenuto dal sindaco Nicola Rossi e da Margherita Aurora in veste di presidente Anpi.

Alle 12 tutti alla Tratta per gustare un pranzo con porchetta, pinzini, piadine e patatine fritte. “Il pomeriggio -, come ha spiegato la presidente Anpi -, prosegue poi con il concerto dei Pocabanda alle 14. Alle 15 c’è un piccolo break perché il museo la Tratta si sintonizzerà su radio Spal per seguire la squadra ferrarese contro il Cittadella. Nel frattempo per i più piccoli c’è la possibilità di divertirsi con i laboratori di Martina Viadana e i burattini di Franco Serico. Alle 17 riprenderà la musica con il live dei Mercanti e Servi e alle 19 ci saranno gli Strike che concluderanno questa giornata di festa.

Un 25 aprile che offre molte opportunità di divertimento e come ha dichiarato il vicesindaco Martina Berneschi, “conta su una location del tutto rinnovata e con un parco dove è possibile fare un pic nic e far divertire i più piccoli”. “Una festa – conclude l’assessore Enrico Bassi-, dedicata alle famiglie con una ricca offerta per tutti i gusti e tutte le età, interamente organizzata da volontari”.