Bliz di “Naomo” nella struttura che accoglierà i migranti

di Simone Pesci e Pietro Perelli

Formignana. A seguito della notizia avuta venerdì riguardo all’arrivo di dieci migranti e della conferenza svoltasi in Comune a Formignana, Nicola Lodi – responsabile immigrazione della Lega Nord di Ferrara – e Barbara Grassilli – consigliera comunale del Carroccio – si sono recati presso la struttura predisposta all’accoglienza per un sopralluogo.

«Il primo sopralluogo – spiegano – è stato fatto nella serata di venerdì, appena avuta notizia dell’arrivo, e abbiamo notato le criticità che vorremmo mostrare alla stampa e che non abbiamo detto in comune a seguito dell’incontro con il sindaco».

‘Naomo’ Lodi evidenzia in particolare tre criticità: «la presenza di una parte del tetto in eternit, l’assenza di una doccia che impedirebbe il raggiungimento delle tre necessarie da regolamento e in generale servizi igenici non adeguati, la presenza di uno stabile pericolante non ben recintato adiacente alla struttura e, in ultimo, dieci arrivi improvvisi in un paese come Formignana sono troppi».

Lodi, poi, passa all’attacco del prefetto di Ferrara Michele Tortora «nonostante Gaibanella, Gorino e San Bartolomeo non ha capito come ci si comporta con i cittadini italiani».

Continua poi sulla stessa linea anche Barbara Grassilli affermando che «sarebbe stato meglio un arrivo più graduale e in strutture adeguate, questa non lo è per ospitare dieci persone. Sono inoltre convinta che se riusciamo a dire dei no e a rifiutare questi arrivi prima o poi anche dall’alto sentiranno la nostra voce».

In mattinata gli esponenti leghisti hanno ispezionato la casa anche al suo interno, facendo foto da mostrare alla stampa per documentare le loro affermazioni. All’interno vi era Silvia, una volontaria che stava riordinando la casa. Inizialmente non è parsa infastidita ma, col passare del tempo, ha iniziato a innervosirsi chiedendo a stampa ed esponenti del Carroccio di uscire dalla proprietà.

«Aspettate a criticare – ha cercato di spiegare – e fatelo sono una volta che il progetto di accoglienza non va a buon fine, criticare a priori non ha senso».

Quando poi i giornalisti hanno avuto la possibilità di rimanere soli con Silvia i toni si placano ma le accuse no. La volontaria sostiene che si è entrati in casa senza permesso e, peggio, che durante il sopralluogo della sera precedente i leghisti abbiano infastidito a tal punto l’idraulico che questi ha deciso di abbandonare la casa senza terminare i lavori. Da questo deriverebbe l’assenza della terza doccia.