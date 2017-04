Profughi a Formignana. Il sindaco: “Preavviso inesistente”

Formignana. Tra oggi e domani arriveranno a Formignana dieci richiedenti asilo che saranno ospitati dalla Cooperativa Sociale Meeting Point presso una casa privata regolarmente affittata.

La comunicazione dell’arrivo è stata data nella mattinata di venerdì dal prefetto Tortora, per questo la sindaca Laura Perelli si dice «rammaricata del preavviso pressoché inesistente dell’operazione di cui devo prendere atto, ma che a mio avviso richiederebbe tempistiche e modalità differenti».

Immediatamente dopo aver avuto notizia dell’arrivo è stata contattata la cooperativa per avere ragguagli. Don Domenico Bedin, uno dei rappresentanti della cooperativa insieme a Manuel Alleati, ricorda che «ormai Meeting Point ha una buona esperienza ed è già attiva da diverso tempo nel campo dell’accoglienza». «Inoltre – continua – nei vari centri che stiamo gestendo abbiamo un’ottima esperienza con le comunità limitrofe». Sarà presente anche un responsabile in loco giorno e notte che avrà la responsabilità dei ragazzi dei quali ancora non si sa la provenienza, ma si sa che saranno uomini.

Tornando sullo scarso preavviso anche Don Bedin ricorda che «anche alla cooperativa la notizia dell’arrivo è stata data nella mattinata di venerdì poi – aggiunge con un po’ di imbarazzo – la prefettura ci dice che ci potrà essere bisogno, di tenerci proti ad accogliere, ma ci richiede anche di non divulgare la notizia fino all’imminente arrivo del quale comunque anche noi veniamo a conoscenza solo alla fine».

«Già nella prossima settima la struttura sarà organizzata per far iniziare ai ragazzi le prime lezioni di italiano – dice Alleati – e sarà effettuato il primo screening sanitario da Caritas. Poi inizieremo le pratiche per i documenti che normalmente durano un mesetto e una volta ottenuti si potranno iniziare quelle attività sociali che aiutano all’inserimento».

Su quest’ultimo punto in particolare si tocca un tema molto delicato al quale già la sindaca aveva fatto riferimento ricordando anche di «aver già preso contatto con le realtà locali per cercare di organizzare attività utili all’inserimento di queste persone all’interno della comunità» e «con Area per riproporre una progettualità già sperimentata nel Comune di Portomaggiore».

«In un atto di lealtà istituzionale – ricorda Perelli – ho avvisato anche la consigliera di opposizione Barbara Grassilli (Lega Nord, ndr)». Infatti non manca all’appuntamento Nicola “Naomo” Lodi della Lega Nord che dalle sette e mezza di mattina presidia la zona e ha richiesto un incontro istituzionale con i rappresentanti del comune e della cooperativa.

Intanto la sindaca ha ottenuto un incontro con il prefetto per lunedì mattina.