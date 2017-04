Scoperti i ladri profanatori di Madonnine

I carabinieri li hanno beccati cogliendoli in flagranza, mentre stavano cercando di rubare nel cimitero di Gambulaga. I militari erano sulle loro tracce da tempo. Precisamente da quel 30 dicembre 2016, quando due famiglie di Villanova di Denore denunciarono il furto sacrilego avvenuto il giorno precedente di due statuette poste sulle tombe dei propri defunti.

Si trattava di due statue dell’altezza di 60 cm raffiguranti la Madonna, una in ceramica del valore di circa 150 euro e l’altra in bronzo, di valore non stimato.

Grazie alle indagini portate avanti dalla stazione dei carabinieri, è stata individuata, e colta sul fatto, una coppia di ladri. Si tratta di un uomo di 42 anni di Copparo e di una donna di 44 anni di Ferrara. I due sono stati visti mentre rubavano una statuetta raffigurante la Madonna dal cimitero di Gambulaga di Portomaggiore.

Nell’auto i due avevano cacciaviti, martello e grimaldelli, mentre in casa custodivano 14 statue raffiguranti immagini sacre e 2 vasi, in ceramica e gesso, tutto sottoposto sequestro, poiché, verosimilmente, provento di furti perpetrati nei cimiteri delle province di Ferrara, Rovigo e Bologna.

Le indagini hanno portato a controllare numerosi mercatini dell’usato di Ferrara, Bologna e San Lazzaro Savena, dove sono state rinvenute e sequestrate altre 60 statue dello stesso tipo, lasciate in conto vendita dai due indagati.

Per i due è scattata la denuncia per i reati di furto aggravato in concorso, ricettazione, detenzione di La refurtiva ora si trova presso la stazione Carabinieri di Villanova di Denore.

Chiunque abbia subito furti di questo tipo può contattare la stazione (situata in via Francesco Raspi nr. 3, aperta dalle ore 8:30 alle 13 e dalle 13:30 alle 16:30 dei giorni feriali, dalle 8:30 alle 13:00 dei giorni festivi – tel. nr. 0532-428701) per l’eventuale riconoscimento e riconsegna.