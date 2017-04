Liberazione, Fiab sulle tracce dell’armata tedesca

Martedì 25 aprile Fiab Ferrara festeggia il 72° anniversario della Liberazione aderendo alla manifestazione nazionale Fiab “Resistere pedalare resistere”. L’associazione svolgerà una escursione a Sabbioncello San Vittore, luogo dove ha avuto sede il comando della 10ª armata delle truppe naziste in Italia comandate dal generale Kesserling.

Nella piccola località copparese, come afferma lo storico Andrea Rossi, per circa sei mesi, dall’autunno del 1944 alla primavera del 1945 l’alto comando tedesco della 10ª Armata operò da Sabbioncello, dove erano presenti circa 600 uomini delle truppe naziste della Wehrmacht.

Il ritrovo è previsto alle 9 a Porta Paola (piazza Travaglio) in quanto piazza Duomo sarà occupata dalla cerimonia istituzionale per la giornata della Liberazione. Alle 9.30 partirà la carovana di ciclisti su un itinerario lungo 40 chilometri. Non è prevista nessuna preiscrizione.