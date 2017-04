Hera ha distribuito 83mln di euro sul territorio

Hera ha pubblicato il proprio Bilancio di Sostenibilità 2016, approvato dal Consiglio di Amministrazione in concomitanza con i risultati economici consolidati.

Il Bilancio di Sostenibilità contiene i numeri delle responsabilità economica, sociale e ambientale e il focus sugli impegni presi, i risultati conseguiti e le prospettive future. In particolare, per quel che interessa Ferrara, si evince il valore economico della multiutility per il territorio dove nel 2016 ha distribuito 83,5 milioni di euro, di cui 28,3 milioni ai lavoratori, 40,9 milioni ai fornitori locali, 3 milioni agli azionisti e 11,3 milioni alla pubblica amministrazione.

Innovazione e sviluppo sostenibile del territorio: 83,5 milioni di euro distribuiti agli stakeholder nella provincia di Ferrara. Il Bilancio di Sostenibilità 2016 riporta per la prima volta una vista d’insieme dei numerosi progetti innovativi realizzati e in corso. Tra questi un progetto di sensori ambientali che si sta attualmente sperimentando a Ferrara. Il progetto nasce dall’obiettivo di sviluppare una rete di monitoraggio dei principali parametri che indicano la qualità ambientale della città. I sensori ambientali sono integrati in una centralina e sono in grado di rilevare i parametri della matrice aria in ambiente esterno. La centralina è stata sviluppata dal CNR-Ibimet con l’intento di mettere a punto un unico dispositivo a supporto alle analisi ambientali effettuate dagli enti di controllo e stabilite dalla normativa vigente. Le centraline dispongono di un computer, di una scheda di acquisizione e trasmissione dati e di un sistema di alimentazione da pannello fotovoltaico o da rete fissa. I dati rilevati e successivamente trasmessi possono essere visualizzati in tempo reale e anche integrati in un sistema tipo operation center.

Si conferma anche l’importante ruolo del Gruppo Hera nel tessuto in cui opera: considerando anche i 560,2 milioni di forniture locali, il valore economico complessivamente distribuito sul territorio a lavoratori, azionisti, finanziatori e istituti bancari, pubblica amministrazione e comunità locale nel 2016 sale a 1.729,7 milioni (+4,9% rispetto al 2015). In particolare, il valore economico distribuito sul territorio della provincia di Ferrara nel 2016 è stato pari a 83,5 milioni di euro, di cui 28,3 milioni ai lavoratori, 40,9 milioni ai fornitori locali, 3 milioni agli azionisti e 11,3 milioni alla pubblica amministrazione. L’impatto occupazionale generato nel 2016 ha raggiunto un totale di oltre 14.500 unità: infatti, agli 8.487 dipendenti del Gruppo si aggiunge un indotto di 6.037 unità generato dalle forniture. E’ importante inoltre evidenziare che i rapporti di collaborazione con 50 cooperative sociali hanno consentito l’inserimento lavorativo di oltre 740 persone svantaggiate, di cui 300 in Emilia.

Attenzione ai dipendenti, ai clienti e alla catena di fornitura. L’approccio alla sostenibilità del Gruppo richiede una forte condivisione anche dei lavoratori e per questo sicurezza sul lavoro, formazione e sviluppo professionale, clima interno e welfare aziendale sono stati anche nel 2016 ambiti di grande impegno. L’anno scorso è stato varato il nuovo piano di welfare aziendale, Hextra, nel quale la quota di 1,9 milioni di euro a disposizione dei lavoratori è stata destinata a servizi di welfare in sei diversi ambiti, per favorire la conciliazione vita-lavoro e la solidarietà. Inoltre l’indice di frequenza di infortunio degli operai, la categoria professionale più esposta al rischio, è in netto miglioramento, 34,9 contro il 39 del 2015.

Al centro dell’attenzione di Hera anche la soddisfazione dei clienti e il 2016 ha registrato un ulteriore sviluppo del progetto che ha l’obiettivo di migliorare l’esperienza che il cliente ha con l’azienda (customer experience): sono diminuiti del 45% i reclami per contratti non richiesti (lo 0,05% del totale dei contratti conclusi); in aumento dell’11% gli iscritti ai servizi on-line saliti a 272 mila, il 17% dei clienti totali; l’attesa media agli sportelli clienti è stata di 12,3 minuti e di 40 secondi al call center per clienti residenziali (in linea con il 2015 nonostante un aumento del 18% del numero di chiamate pari a oltre 2 milioni 700 mila). Nel 2016 sono state concesse rateizzazioni per un valore di oltre 112 milioni di euro (in riduzione dell’8% rispetto al 2015) per andare incontro alle esigenze delle famiglie che si trovano in situazione di difficoltà, di cui 9 milioni di euro nell’area di Ferrara.

Nel Bilancio di Sostenibilità si evidenzia anche l’attenzione di Hera nei confronti della catena di fornitura: il 69% dei fornitori sono locali, in ulteriore crescita anche nel 2016, e di questi 160 sul territorio ferrarese. Inoltre l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al posto del massimo ribasso, è stato nel 2016, e fin dal 2008, il metodo di affidamento prevalente, anticipando di circa 10 anni la normativa contenuta nel nuovo Codice Appalti entrato in vigore nell’aprile dello scorso anno.

300 milioni di euro del Mol, il contributo Hera alle priorità dell’Agenda Onu. Tra le prime aziende in Europa a farlo, il Bilancio di Sostenibilità di Hera quantifica la quota di Margine operativo lordo che deriva da attività che rispondono alle priorità fissate dall’Agenda Globale, definite dall’Onu al 2030, e quindi in grado di contribuire in modo concreto allo sviluppo sostenibile del territorio servito e alle sfide per il cambiamento. Si tratta del cosiddetto valore condiviso, ovvero della creazione di valore per l’azienda con attività e progetti che rispondono ai bisogni della società, una sfida che Hera ha colto pienamente e che corrisponde a 300 milioni di euro nel 2016, pari al 33% circa del Margine operativo lordo totale. Il Mol “a valore condiviso” è suddiviso in tre ambiti: uso efficiente delle risorse, uso intelligente dell’energia, innovazione e contributo allo sviluppo del territorio. Un contributo certamente destinato a crescere in futuro.

Uso efficiente delle risorse: raggiunti con 10 anni di anticipo gli obiettivi europei al 2030. Nell’ambito dell’uso efficiente delle risorse, le attività rendicontate da Hera riguardano principalmente l’economia circolare e la gestione sostenibile della risorsa idrica. Sul fronte dell’economia circolare si parla di riciclo e recupero energetico di rifiuti urbani e industriali, nelle quali Hera si colloca come il principale gestore nazionale, con risultati che anticipano di un decennio gli obiettivi fissati dall’Unione Europea; a esempio per quanto riguarda l’utilizzo della discarica per i rifiuti urbani, che scende ancora e si attesta al 7,6%, contro un obiettivo europeo del 10% al 2030 e una media italiana 2015 (ultimo dato disponibile) del 29,8%. Ma non solo. Nel riciclo, in particolare degli imballaggi, il territorio servito da Hera è in linea con i Paesi europei più virtuosi e raggiunge il 64% rispetto all’obiettivo europeo del 65% al 2025. Cresce la raccolta differenziata, che nel 2016 arriva al 56,6% (ben al di sopra della media nazionale), di cui oltre il 94% viene effettivamente recuperata attraverso 191 impianti, generando il circuito virtuoso dell’economia circolare. A Ferrara la raccolta differenziata ha raggiunto il 55,9%. Inoltre in Italia tra i dieci migliori capoluoghi di provincia per raccolta differenziata pro capite con più di 100 mila abitanti la metà sono gestiti da Hera e tra questi c’è anche Ferrara. Nel 2016 ha preso avvio anche a Ferrara “Cambia il finale”, il progetto per il riuso dei beni ancora utilizzabili e in buone condizioni, per prevenire la produzione di rifiuti e per avviare un circuito virtuoso e solidale, in collaborazione con Last Minute Market ed enti no profit del territorio. A Ferrara l’associazione coinvolta è Scacco Matto Cooperativa Sociale onlus che svolge diverse attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, soggetti in trattamento psichiatrico, invalidi psichici ed ex degenti di istituti psichiatrici. La grande varietà e quantità di materiale recuperato ha consentito di aprire un centro del riuso. Un vero e proprio negozio dell’usato di circa 1.100 metri quadrati, con mobili, elettrodomestici, biciclette, indumenti, libri e tanto altro ancora. L’obiettivo è di aumentare sempre di più anche il tasso di recupero dei rifiuti industriali e la recente acquisizione di Aliplast, azienda leader in Italia nel riciclo della plastica, va proprio nella direzione di una sempre maggiore presenza nelle attività orientate allo sviluppo della circolarità.

Nella gestione sostenibile della risorsa idrica, per quanto riguarda l’area di Ferrara, un intervento particolare è stato fatto all’impianto di potabilizzazione di Pontelagoscuro. Si tratta di una sperimentazione avviata nel 2016 di uno strumento a supporto della gestione degli impianti che si affianca al sistema di telecontrollo e ne sviluppa ulteriormente le potenzialità. Il sistema integra i dati che provengono dal telecontrollo con ulteriori informazioni provenienti dall’impianto (dimensioni, volumi, asset, ecc.) e fornisce una reportistica di analisi che rappresenta in tempo reale le performance dell’impianto. I dati possono essere consultati anche in tempo reale e permettono di avere un unico cruscotto che elabora in forma aggregata i dati operativi e facilita così il riconoscimento di anomalie di funzionamento e il monitoraggio dei costi di esercizio dell’impianto. Complessivamente il servizio depurazione del Gruppo copre il 91% degli abitanti serviti e l’efficacia della depurazione raggiunge livelli ottimi: sul territorio della provincia di Ferrara la qualità dell’acqua depurata è infatti migliore del 78% rispetto ai limiti di legge.

Uso intelligente dell’energia: riduzione del 5% dei propri consumi al 2020. L’impegno del Gruppo Hera sul versante dell’efficienza energetica prosegue con il superamento dell’obiettivo di ridurre i propri consumi del 3% al 2017. Con i 117 interventi realizzati nel 2016 i consumi del Gruppo si sono già ridotti del 2,6%, con un risparmio di oltre 6.100 tonnellate equivalenti di petrolio, e con quelli pianificati per quest’anno si supererà infatti il traguardo del 3%, tanto che l’obiettivo è stato elevato al 5% al 2020. Iniziative di efficienza energetica sono state portate avanti anche all’interno di aziende, alle quali Hera mette a disposizione il proprio know how, e per i clienti domestici a cui sono rivolte le nuove offerte commerciali che forniscono strumenti per ridurre i consumi. In tema di efficienza energetica, a Ferrara, a seguito della conclusione di un intervento che consente di sfruttare maggiormente il calore prodotto dal termovalorizzatore, nel 2016 si registra un aumento dell’energia termica da combustione rifiuti per il sistema di teleriscaldamento cittadino, con conseguente riduzione dell’utilizzo di gas metano nelle centrali integrative e un maggior utilizzo della fonte rinnovabile rispetto alle caldaie tradizionali (a Ferrara le fonti rinnovabili rappresentano l’84% del totale del calore prodotto per il teleriscaldamento). Il contributo di Hera alla lotta al cambiamento climatico si arricchisce anche, a partire da quest’anno, della decisione di utilizzare esclusivamente energia da fonti rinnovabili per tutte le attività gestite in Emilia-Romagna. Nel 2016 inoltre l’impronta di carbonio della produzione di energia, e quindi la quantità gas a effetto serra derivanti dal ciclo produttivo, si è ridotta del 10% ed è prevista in ulteriore riduzione al 2020.

Agenda Onu 2030: una sfida accettata da Hera. “I risultati positivi del 2016 sul fronte della sostenibilità economica, sociale e ambientale che anche quest’anno rendicontiamo sono frutto dell’impegno costante e della forte determinazione che guida la nostra attività quotidiana – ricorda Stefano Venier, Amministratore Delegato di Hera. “Questa volta abbiamo scelto di fare un ulteriore passo in avanti e avviare un percorso che ci porta a rendicontare con trasparenza anche il contributo che portiamo alle call to action che l’Agenda Onu fissa al 2030, sollecitando le aziende ad adottare pratiche sostenibili per un cambiamento concreto. Si tratta di un’opportunità e una sfida per il mondo imprenditoriale, che Hera ha deciso di accettare pienamente e i risultati del 2016 danno il tono del lavoro serio e impegnato sin qui fatto”.