Ferrara festeggia la Liberazione con una parata militare

Entrerà nel vivo nei prossimi giorni il calendario degli appuntamenti proposti dal Comitato ferrarese per le Celebrazioni per ricordare il 72° anniversario della Liberazione tra sfilata di veicoli storici, cerimonie commemorative, eventi culturali e mostre.

Si comincerà oggi, sabato 22 aprile (e martedì 25 aprile) a Porotto, dove si terranno le iniziative per commemorare il 72° anniversario degli eccidi di Porotto.

Lunedì 24 aprile giungerà a Ferrara da Cento la “Colonna della libertà”, sfilata in città con veicoli storici militari, corazzati e figuranti in uniforme delle truppe anglo-americane che hanno partecipato alla Liberazione.

Dalle 11 alle 17, più di cento veicoli storici militari con relativi equipaggi in uniforme, molti dei quali dall’estero, attraverseranno le strade di Ferrara fino ad arrivare in piazza. Entrando da via Porta Romana, sfileranno di fronte al Duomo, al Palazzo Ducale e al Castello Estense per uscire poi da viale Cavour. Il convoglio che è un vero è proprio museo itinerante, che offre al pubblico un suggestivo quanto inconsueto spunto di riflessione sui sacrifici che portarono il Paese alla libertà e sul suo significato.

Martedì 25 aprile, dopo i consueti momenti istituzionali della mattinata in piazza Cattedrale e in piazza Municipale alla presenza delle autorità civili e militari, saranno realizzate iniziative di carattere culturale e azioni teatrali. L’Istituto di Storia Contemporanea allestirà la mostra all’aperto “Per non dimenticare”, dalle 10 alle 19, intorno al muretto del Castello Estense dove la tragica notte del ’43 furono fucilati undici ferraresi, tra ebrei e dissidenti politici del fascismo.

Alle 10, l’alzabandiera con gli onori militari inaugurerà la mattina, seguito dalla deposizione delle corone d’alloro da parte delle autorità locali, delle associazioni partigiane e dall’arma dei Carabinieri al Sacrario dei Caduti per la Libertà, ai piedi della Torre della Vittoria. Dopo i saluti istituzionali del vicesindaco Massimo Maisto in piazza Duomo, la cerimonia ufficiale ospiterà gli interventi di Emiliano Sandri (Consulta Provinciale degli studenti), Paolo Sturla Avogadri (Associazioni combattentistiche), Marco Ascanelli (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia). In caso di maltempo, la manifestazione si terrà al riparo della Galleria Matteotti.

Alle 11, avrà inizio la funzione religiosa in Cattedrale, con la deposizione di una mazzo di fiori sulla tomba del monsignor Ruggero Bovelli. Al termine della cerimonia, il vicesindaco Maisto si sposterà in piazza Castello per dare il benvenuto della città ai duecento cavalieri dell’Associazione “Natura a cavallo”, che quest’anno hanno scelto Ferrara come meta per il loro XVI raduno nazionale.

Il pomeriggio, dalle 15 alle 18, in sala Estense comincerà un ciclo di proiezioni a ciclo continuo, a cura dell’Istituto di Storia Contemporanea, tra cui “Ferrara, aprile 1945”, dal Reno al Po, il documentario di Carlo Magri. Nel frattempo, dalle 16.15, la Banda Filarmonica “Ludovico Ariosto” si esibirà in piazza municipale.

L’ammainabandiera, alle 17.15, precederà in piazza Duomo l’arrivo di LiberAzione, lo spettacolo itinerante a cura di Anpi, Teatro Comunitario di Pontelagoscuro e Museo del Risorgimento e della Resistenza che occuperà con entusiasmo, alle 18, piazza Trento e Trieste. Infine, alle 21, ancora in Sala Estense, i riflettori saranno tutti per il Teatro Ferrara Off, che metterà in scena Immobili, scritto e diretto da Giulio Costa, con la partecipazione di Elsa Bossi.

Mercoledì 26 aprile alle 11 alla sala mostre del Museo del Risorgimento e della Resistenza di Ferrara, in collaborazione con l’Anpi provinciale, prenderà il via la mostra “Garibaldini del Novecento. Gli antifascisti ferraresi e la guerra di Spagna”. Documenti, testimonianze, storie, ricerche che raccontano la storia degli antifascisti saranno in mostra gratuitamente fino al 21 maggio.

Altre iniziative culturali proposti dal Comitato ferrarese per le Celebrazioni per ricordare il 72° anniversario della Liberazione sono poi previste fino al prossimo 2 maggio.