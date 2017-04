L’Omaggio al Duca del Borgo San Giacomo

E’ firmato dal Borgo San Giacomo, l’”Omaggio al Duca” che si svolgerà domenica 23 aprile, con inizio alle 11.30 nel cortile del Castello Estense.

Borgo San Giacomo è una delle otto Contrade che, assieme alla Corte Ducale, compongono il Palio di Ferrara. Per rendere Omaggio al Duca, ai suoi cortigiani ed a tutto il popolo presente, i contradaioli del borgo che veste i colori giallo e blu e innalza l’impresa dell’Aquila Bianca, stemma originario della Casa d’Este, presentano alcuni spaccati di quanto offriva la Corte Estense, durante gran parte del Medioevo e del Rinascimento.

Si tratta di un lavoro, frutto di attente ricerche storiche e ricostruzioni filologiche che sottolinea il grande interesse nei confronti di tutte le arti in genere, dalla pittura alla danza, alla musica, alla poesia, senza dimenticare gli esperti in armi. Riproporre oggi questi eventi così lontani nel tempo, significa entrare con grande passione e rispetto, in un mondo che comunque ci appartiene, in quanto siamo lontani parenti di quelle genti che hanno reso grande la nostra Ferrara, sentimenti che nessuno vuole dimenticare.

Compito del Borgo San Giacomo quindi, sarà quello di accompagnare tutti i presenti, in un viaggio affascinante e suggestivo, attraverso quella meravigliosa e straordinaria epoca.