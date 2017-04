Si costituisce il Coordinamento Partecipativo ‘No Triv’

Portomaggiore. Mercoledì 26 aprile alle ore 21 presso il Ridotto del Teatro Concordia di Portomaggiore si terrà l’assemblea di costituzione del Coordinamento Partecipativo “No Triv” aperto a tutti i cittadini e a tutti gli enti interessati.

Per partecipare è sufficiente iscriversi come singoli cittadini oppure come ente (in rappresentanza di una associazione, comitato, movimento, etc.).

Scopo principale del Coordinamento Partecipativo “No Triv” è quello di “mettere insieme, fare rete, tra tutte le realtà, singole o associate, che hanno a cuore il futuro ambientale del nostro territorio, con particolare attenzione alle strategie energetiche messe in campo negli ultimi mesi con le ricerche di idrocarburi”.

Sarà compito del Coordinamento anche l’approfondimento delle tematiche ambientali attraverso la promozione di convegni, la formazione e informazione della cittadinanza attraverso campagne di sensibilizzazione e l’organizzazione di eventi-manifestazioni pacifiche a difesa del territorio e delle sue ricchezze naturali.