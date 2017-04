Ubriaco e molesto al bar, resiste al controllo dei carabinieri

Bondeno. Si è ubriacato, è diventato molesto e all’arrivo dei carabinieri si è mostrato aggressivo. Finisce con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di rendere le proprie generalità la notte brava di un ragazzo di 28 anni, proveniente dalla Somalia.

Nella notte tra giovedì e venerdì i militari sono infatti dovuti intervenire all’interno del “Box Bar” di Bondeno per farlo andar via, ma lui si è rifiutato di esibire i documenti d’identità, costringendo i carabinieri a condurlo forzosamente in caserma.