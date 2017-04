Fase orologio per la Despar 4 Torri

Domenica la Despar 4 Torri giocherà la prima delle due partite della post season di serie C Gold, la fase orologio, andando a sfidare la recente vincitrice della coppa Emilia Romagna, il Fiorenzuola. L’incontro, come detto in premessa, sarà il primo dei due della fase che prevede lo scontro, per ogni squadra, tra chi ti ha preceduto in classifica (e si gioca in trasferta) e chi invece è stato messo alle spalle.

Con il quinto posto raggiunto nella fase regolare la Despar dovrà quindi confrontarsi con il Fiorenzuola e dopo sette giorni, questa volta in casa propria, con il San Marino. I due risultati varranno per la definitiva classifica d’ingresso ai play off (e play out) ma, in caso di arrivo a pari punti tra le sfidanti dell’orologio, prevarrà la classifica di regular season. La sfida di domenica è certamente molto impegnativa.

Il Fiorenzuola ha dimostrato durante il campionato di valere, abbondantemente, le zone alte della classifica e la recente vittoria nella finale di coppa contro Lugo ha definitivamente confermato che a lottare per la promozione ci saranno anche i ragazzi di coach Lottici. Anche la cabala sembra voler confermare ciò infatti da quando esiste la coppa Emilia Romagna, trofeo Ferrari, la vincitrice è sempre stata la squadra che ha poi fatto suo il campionato.

La squadra di Cavicchioli affronterà il Fiorenzuola senza particolari patemi e in rientro da un lungo ponte di sosta pasquale il che potrebbe voler dire squadra riposata ma anche squadra “raffreddata”. Dopo la lunga trasferta di domenica la Despar attenderà il San Marino, nel replay dell’ultima giornata di campionato disputata il 1 aprile scorso, nella quale le cose non andarono certo per il verso giusto.

A conti fatti le prossime due partite serviranno, soprattutto, per rodare al meglio i granata in funzione degli scontri che con i play off determineranno, con chiarezza quale risultato finale avranno raggiunto le squadre.