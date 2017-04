Ferrara Off fuori casa

di Lucia Bianchini

Museo di Storia Naturale, Istituto di Storia Contemporanea, sala Estense. Queste le location che Ferrara Off ha scelto per le ‘trasferte’ previste nel programma degli spettacoli e degli eventi compresi tra aprile e giugno.

“La programmazione si lega all’obiettivo di Ferrara Off di lavorare con le realtà del territorio – ha sottolineato Marco Sgarbi-. Iniziamo infatti la rassegna con due appuntamenti esterni, alla sala Estense e nel chiostro dell’Istituto di storia contemporanea”.

Il 25 aprile, in occasione della giornata della Liberazione l’appuntamento è alla sala Estense alle 21 con lo spettacolo ‘Immobili’ di Giulio Costa che tratterà il Novecento visto attraverso la nascita, la distruzione e la ricostruzione della Casa del Popolo ‘Rinascita’. Nel chiostro dell’Istituto di storia contemporanea il primo maggio alle 17,30 si terrà lo spettacolo ‘Marx a Soho’ curato e adattato da Giulio Costa, in cui il filosofo avrà il permesso di tornare sulla Terra, ma per un errore commesso dai ‘piani alti dell’Aldilà’ si ritroverà non nella Soho londinese dove viveva ma nella Soho di New York, centro dell’economia mondiale contemporanea. Entrambi gli eventi saranno ad ingresso gratuito.

A completamento della mostra sui cetacei allestita al piano terra del museo di storia naturale si terrà nelle giornate di domenica 14, 21, 28 maggio, proprio nei locali del museo, lo spettacolo di Margherita Mauro ‘Ma cosa mi balena in mente?’.

Protagonista della rassegna ‘Fuori Casa’ sarà lo spettacolo ‘La lettera’ di Paolo Nani, che festeggia 25 anni di carriera. Tre repliche dello spettacolo, già sold out, si terranno sabato 6 e domenica 7 maggio e una quarta domenica 21 maggio per cui è ancora possibile prenotare. Nel fine settimana del 20 e 21 maggio Nani condurrà l’ workshop ‘La costruzione della scena’.

Sempre sabato 20 maggio appuntamento con ‘Semu suli semu tutti’, il concerto di Alfio Antico che sarà accompagnato alla chitarra dal figlio Mattia.

“In questa occasione non ci saranno sintetizzatori, musica elettronica ma è comunque un contrasto, il titolo stesso dello spettacolo lo è:- sottolinea Mattia Antico- in siciliano può significare ‘siamo soli, siamo tutti’ ma anche ‘siamo soli siamo tutto’, questo perché i concerti di mio padre raccontano la sua vita pastorale, di quando da solo con i tamburi e le pecore a 11 anni faceva la transumanza tra le montagne siciliane. La chitarra elettrica dà un tocco di modernità alle parole e ai tamburi. Chi non conosce artisticamente Alfio Antico e viene aspettandosi pizzica e tamurriata scopre invece uno stile molto diverso”.

Tornano le letture a puntate con Maria Paiato, che nei sabati 10, 17, 24 giugno e 1 luglio leggerà ‘Il maestro e Margherita’ di Mikhail Bulgakov.

Maggio, come ha affermato Roberta Pazi, è il punto di arrivo di un percorso formativo per i giovani attori, che si concluderà con i tre spettacoli della rassegna ‘Growing Off’ a cui hanno lavorato gli allievi dei corsi di teatro, che si svolgeranno nella sede di via Alfonso I d’Este 13 a partire dalle 21,30.

Sabato 13 maggio gli allievi del primo anno presenteranno ‘Calaveras Cabaret’, sabato 27 e domenica 28 maggio gli allievi del secondo anno metteranno in scena ‘Non verrà mai la notte’, e domenica 11 maggio saranno sul palco gli allievi del terzo anno con lo spettacolo ‘Il Giardino’ ispirato all’opera di Cechov ‘Il giardino dei ciliegi’ Gli allievi del corso di danza contemporanea tenuto da Caterina Tavolini si esibiranno invece domenica 14 maggio con ‘In Opus-astuzie di luce’.

In concomitanza con il festival ‘Interno verde’, proprio a conclusione della due giorni, domenica 14 maggio alle 17 si terrà al teatro di Ferrara Off la performance artistica di Giacomo Cossio intitolata ‘Contro natura’, una provocatoria verniciatura di piante per riflettere sull’intervento dell’uomo nell’ambiente che lo circonda. Il fascino che gli artisti provano per il giardino sarà in seguito analizzato da Giovanna Mattioli che nei pomeriggi di domenica 11, 18 e 25 giugno dalle 18 racconterà delle esperienze di Claude Monet, JoaquÍn Sorolla e Emil Nolde.

“L’obiettivo di Ferrara Off è quello di stimolare interesse, creatività, il pubblico e le performance, e in ogni stagione è pienamente raggiunto- ha commentato in conclusione Massimo Maisto, vicesindaco e assessore alla cultura-. Ritengo sia un dovere per chi ha degli spazi di ampliare le collaborazioni e la rete di contatti, e l’auspicio è che tante produzioni che nascono e si consolidano a Ferrara Off escano dalla nostra città, che le eccellenze siano valorizzate anche fuori Ferrara”.