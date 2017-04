Licenza sospesa per l’agenzia di sicurezza, Fabbri: “Siamo alla follia”

Comacchio. “Siamo alla follia. Le istituzioni dovrebbero condurre una lotta serrata all’abusivismo commerciale, ma di fatto lo ignorano completamente, concentrandosi su chi, al loro posto, quell’abusivismo cerca di combatterlo”. E’ sconcertato Alan Fabbri, capogruppo regionale della Lega Nord, nell’apprendere, come riportato da notizie di stampa, della sospensione della licenza di alcuni vigilantes attivi a Lido delle Nazioni. “Il commercio abusivo è una piaga che penalizza i lavoratori regolari – ricorda Fabbri, più volte in passato intervenuto a favore di maggiori controlli anti vendite illecite – e foraggia le organizzazioni criminali. Combatterla dovrebbe essere una priorità, invece si combatte… chi la combatte. Assurdo”. Si concentra sull’impatto della piaga a livello territoriale Maura Tomasi, candidata a sindaco di Comacchio in rappresentanza di un centrodestra unito: “E’ paradossale come l’Amministrazione pubblica – sottolinea Tomasi – anziché opporsi all’abusivismo commerciale con tutte le forze di cui dispone, invii quelle stesse forze, di cui tanto sento lamentare la scarsità, a controllare chi tenta di svolgere un lavoro eroico”. Un lavoro, va evidenziato, retribuito dagli stessi commercianti. “Che suppliscono a una evidente carenza – spiega la candidata a sindaco -, organizzandosi tra di loro, per far fronte a una sempre maggiore concorrenza illegale. Il rischio, a questo punto, è che si sentano sempre più lasciati soli dalle istituzioni”.

Nonostante le rimostranze dei due politici va però sottolineato che la questura di Ferrara ha accertato che l’attività svolta dal personale dell’agenzia di investigazione e sicurezza privata tracimasse rispetto a quanto previsto dalla normativa (il decreto Maroni del 2009, “ex buttafuori”): in sostanza non si può utilizzare il personale addetto al controllo (e appositamente autorizzato per questa mansione) anche per un’attività di vigilanza – propria delle guardie giurate – senza una specifica autorizzazione sia per l’agenzia che per il personale impiegato.