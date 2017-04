La vera storia dell’avanspettacolo

Mercoledì 26 aprile alle ore 17 nel ridotto del Teatro Comunale di Ferrara Athos Tromboni presenta il recente libro di Daniele Rubboli “L’Ultimo avanspettacolo” (Ed. Il Fiorino di Modena), originale storia della piccola rivista italiana.

Con il supporto di rare registrazioni video dell’epoca, Rubboli riproporrà a Ferrara una pagina del teatro sorridente all’italiana che ha avuto grande successo dalla Sicilia all’Alto Adige tra il 1933 e il 1971.

Un palcoscenico che molti ancora ricorderanno perchè oltre a ospitare autentici campioni di questi spettacoli che erano sempre abbinati ad un film, come Vici De Roll, Fanfulla, Carmen Borini, Estina Lotti, Mimmo Giusti, i fratelli De Vico, i fratelli Maggio, Nino Terzo e Marco Leandris, Mauro Breccia e Marisa Horn, sono stati la palestra e il trampolino di lancio per i piu’ celebri comici della rivista e del cinema italiani. Il libro di Rubboli testimonia infatti i debutti in Avanspettacolo di Carlo Dapporto, Renato Rascel, Franchi e Ingrassia, Ric e Gian assieme alle indimenticabili Sorelle Nava, e a cantanti come Nella Colombo, Meme Bianchi, Luciana Dolliver solo per citarne alcuni.

Raccontando come è nato l’Avanspettacolo, da una precisa volontà politica, e come è morto ucciso dalla nuova moda dello spogliarello, Daniele Rubboli e Athos Trombini toglieranno da un momento davvero glorioso del nostro teatro leggero, le polveri che ne stanno soffocando la memoria dopo quasi mezzo secolo di silenzio.

Ingresso gratuito.