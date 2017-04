Futsal. Il Kaos cerca di tenersi stretto il 6° posto

L’ultima di campionato, prima dei playoff. Riprende la Serie A Futsal dopo tre settimane di stop, per gli impegni della Nazionale che si è qualificata per la fase finale di Euro 2018 e la pausa pasquale. Il Kaos fa visita all’Acqua e Sapone, domani sabato 22 aprile con calcio d’inizio alle 18,00 al PalaRoma di Montesilvano. Tutte le partite si giocheranno in contemporanea e al termine di questi 40′ si conoscerà la griglia dei playoff, al via a maggio. I neri occupano il sesto posto a pari merito con la Cioli Cogianco, se l’accesso non è in dubbio, ecco che un risultato positivo manterrebbe i neri al sesto posto; in caso di ko e risultati positivi delle dirette concorrenti, gli estensi potrebbero scendere all’ottava piazza e ritrovarsi così contro la capolista al termine della stagione regolare. Dal canto loro, gli abruzzesi sono in piena corsa per il terzo posto e insidiati dalla Lollo Caffè Napoli, quarta.

ACQUA E SAPONE-KAOS, I PRECEDENTI – Un precedente in Serie A Futsal all’andata, gara in cui gli abruzzesi espugnarono il PalaBoschetto 2-4 (a segno Mateus e Titon per gli estensi, Romano, Murilo, Lima e Jonas per l’A&S). Poi in Winter Cup, a dicembre, sfida giocata a Montesilvano e terminata 1-1 (Titon e De Oliveira a segno). E infine in Coppa Italia, con l’affermazione 3-6 del Kaos sul neutro di Tolentino.

ARBITRI – I direttori di gara designati sono Lorenzo Cursi (Jesi) e Salvatore Minichini (Ercolano), al crono Dario Di Nicola (Pescara).

PLAYOFF GIOVANILI – L’Under 21 ha eliminato l’Imolese dai playoff Scudetto, vincendo anche la gara infrasettimanale di ritorno dei Sedicesimi 2-4 alla Cavina di Imola (reti di Bueno, Gabriel, Di Guida e Micheletto). Domenica 23 aprile (ore 11) la formazione di Andrejic affronterà l’Italservice Pesaro Fano nell’andata degli Ottavi di finale; si replicherà una settimana dopo a Ferrara. La Juniores di mister Ghedini, dopo aver festeggiato il titolo regionale, riposa in attesa di conoscere il nome dell’avversaria nei playoff interregionali.