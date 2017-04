Ferrara rifà il look alle aree verdi

di Simone Pesci

Con l’arrivo della bella stagione Ferrara ha la necessità di dare un occhio alle esigenze ‘estive’ dei cittadini e per questo l’assessore ai Lavori Pubblici Aldo Modonesi, il dirigente comunale al servizio infrastrutture Enrico Pocaterra e Marco Lorenzetti dell’Ufficio Verde, hanno presentato il programma di riqualificazione degli arredi nelle aree verdi.

Le aree interessate saranno diverse, e toccheranno anche le scuole Gobetti e Alda Costa, oltre ad alcune zone periferiche della città come Cassana e Barco. Gli interventi, annuncia Aldo Modonesi, “riguarderanno circa 20 aree verdi, nelle quali verranno implementati una serie di elementi come i giochi per i bambini, nuove panchine oppure delle fontanelle per l’acqua potabile”.

Sarà un investimento da “quasi 200 mila euro – prosegue Modonesi – e i lavori cominceranno ai primi di maggio, per terminare in massimo 3 mesi”. L’esigenza di intervenire sul polmone della città la spiega sempre Modonesi: “a Ferrara contiamo circa 132 aree verde, 1 ogni 70 bambini e questo basta per considerarlo un patrimonio verde a tutti gli effetti da salvaguardare”, preannunciando anche il “piano di stabilizzazione e di verifica continua degli alberi cittadini, condotto in sinergia con Ferrara Tua; in questo senso ci duole comunicare che dovremo abbattere 6 platani malati in piazza Ariostea, che saranno comunque rimpiantati nell’ambito del progetto della riqualificazione della piazza stessa, che prevede anche il rifacimento della pubblica illuminazione”.

Tutti i progetti e le implementazioni che si andranno a fare, spiegano all’unisono i 3, sono frutto “ anche di sollecitazioni nate da percorsi di coinvolgimento e dalle partecipazioni di gruppi di cittadini”. Marco Lorenzetti ha parlato anche degli sfalci in corso nelle aree verdi “che sono iniziati ai primi di aprile, entro fine mese comincerà la seconda fase”.