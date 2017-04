Bondi. Contro Recanati una partita che vale la stagione

Alla fine il match che bisognava evitare è arrivato. La partita di domani sera contro Recanati, l’ultima del campionato, vale l’intera stagione per la Bondi. Perché sebbene i leopardiani siano già retrocessi in Serie B e non abbiano più nulla da chiedere al campionato, sicuramente non regaleranno nulla agli estensi ma anzi, vorranno chiudere nel migliore dei modi davanti al loro pubblico.

Ferrara che rincorre la salvezza, quindi. Che per dover di cronaca si potrebbe ottenere anche in caso di sconfitta, ma solo nel caso in cui anche Chieti vada a perdere contro una Forlì ormai certa del penultimo posto in classifica e quindi non molto propensa a sputare sangue per una partita che oggettivamente ai romagnoli non fa né caldo né freddo.

“Non vogliamo sperare nelle disgrazie altrui – dice coach Furlani alla vigilia del match del PalaRossini – dovremo mettere in campo il cuore, ben sapendo che la pressione sarà tutta su di noi. Vogliamo conquistarci questa salvezza sul campo.”

ROSTER

IL QUINTETTO

Coach Sacco si affida al giovane play-maker Riccardo Bolpin in cabina di regia (4.5 pti e 2 ast di media), affiancato dalla guardia tiratrice USA Travis Bader (16 pti, 3 rimb), primo violino ben supportato dall’ex Erik Rush (17 pti, 10 rimb. e 5 ast. a partita) in posizione di ala piccola. Sotto canestro coppia composta da Stefano Spizzichini (4 pti e 4 rimb.) e dal centro Leonardo Marini (3.5 pti e 2 rimb.).

PANCHINA

Squadra lunga quella marchigiana. Che oltre alla maggiore pericolosità nei due esterni USA, può disporre di 11 giocatori e che quindi praticherà turnover.

Gennaro Sorrentino è l’esperto play-maker che va a sostituire il più giovane Bolpin, Federico Loschi cambia l’americano Bader a cui si aggiunge persino l’esperienza dell’ultimo arrivato il brasiliano Hector Boracina. Giacomo Maspero funge da vice-Rush, mentre sotto canestro Attilio Pierini (capitano nonché uomo franchigia di Recanati – alla sua 15 esima stagione in maglia giallo-blu) e Francesco Infante giocheranno alle spalle di Spizzichini e Marini.