Allergie di primavera. “Esiste un servizio allergologico a Ferrara?”

“Allergie: esiste un servizio allergologico a Ferrara?”. A chiederlo, con un interrogazione, è il consigliere comunale Leonardo Fiorentini (indipendente per Si).

“È primavera ed è tempo, purtroppo, di allergie. Pare, da una segnalazione giuntami da una cittadina, che i tempi di attesa per le prime visite allergologiche a Ferrara siano lunghissimi: una richiesta fatta a fine febbraio ha avuto come prima data utile luglio 2018. È evidente che tempi di risposta del genere mettono in serio dubbio l’esistenza stessa di un servizio – afferma Fiorentini -. E visto il noto aumento di patologie allergiche nella popolazione generale (confermato dall’Oms), se questi tempi fossero confermati ufficialmente, sarebbero inaccettabili per la nostra città. Anche perchè l’unica alternativa è rivolgersi privatamente, come fatto del resto dalla concittadina che aveva bisogno di una risposta in tempi ragionevoli”.