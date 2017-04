Traffico limitato per far spazio ai cavalli

In occasione del raduno nazionale dell’associazione Sd Natura a Cavallo di circa 200 cavalli e della cavalcata su un percorso cittadino, considerata l’affluenza di pubblico martedì 25 aprile dalle 10 alle 13 e comunque fino al termine dell’iniziativa, per ragioni di sicurezza stradale e pubblica saranno adottati provvedimenti di viabilità.

In particolare sarà sospesa la circolazione a tutti i veicoli sul percorso della cavalcata: (partenza) Ippodromo, via ippodromo, via Bologna, entrata nel sottomura fino a Via Azzo Novello, immissione nel Fornice di Azzo Novello, Viale Orlando Furioso, corso Ercole I d’Este, attraversamento L.go Castello, piazza Castello, (sosta per saluto alle autorità), piazza Savonarola, corso Martiri della Libertà, corso Porta Reno, via Kennedy, via Bologna, via Ippodromo con arrivo all’Ippodromo Comunale.

Ammessi al transito, compatibilmente con le esigenze della circolazione, i veicoli dei residenti e dei fornitori delle attività artigianali e commerciali della zona.