La Liberazione “anticipata” a Ostellato

Ad Ostellato l’anno scorso si è commemorato il 25 aprile il giorno prima, il 24, perchè si disse allora che il 25 non era disponibile il prete per la messa nel capoluogo dove da sempre si conclude il percorso di deposito delle corone in tutte le frazioni del comune.

Quest’anno l’Amministrazione Comunale ha stabilito che la commemorazione si farà il 23 aprile ed ha addotto gli stessi motivi e cioè “che il 25 non c’è il prete disponibile, che l’importante è commemorare, che così ci saranno più persone ai cippi nelle diverse frazioni dato che il ponte lungo porterà senz’altro qualcuno ad approfittarne “…

Sappiamo tutti che per il prete non ci sono mai stati problemi nei decenni precedenti e che se mai fosse vero bastava organizzarsi in anticipo, che i cittadini che partecipano all’evento li conosciamo tutti e sono, per la maggior parte quelli che i ponti li usano per attraversare i canali e che “l’importante sia celebrare le ricorrenze” sarebbe sensato se si trattasse del 2 novembre e non del 25 aprile.

Questa piccola azione, cambiare la data della commemorazione, consapevolmente interesserà a poche persone ma per noi odora terribilmente di revisionismo. Blando, soft ma revisionismo.

E’ questa una parolona ma ben spiega come da alcuni anni sia in atto un processo per attenuare , seppure lentamente, anche da parte del PD (vedi la non partecipazione alla manifestazione dell’Anpi a Roma) il significato di una data, il 25 aprile, diventata ingombrante proprio perchè è la Festa che celebra una ricorrenza che non è solo simbolica ma è di valenza politica straordinaria. Forse troppo politica perchè è una delle poche occasione dove viene data visibilità anche a quelle forze di sinistra antagoniste che di norma non riescono a bucare i mass media e che in molti non vorrebbero più vedere.

Per questo ad Ostellato si commemoreranno “I combattenti e reduci, i partigiani e i Mutilati ed Invalidi di Guerra ed il 23 aprile.(vedi volantino emesso dal Comune).

Grande rispetto per queste organizzazioni che tanto hanno fatto per tante persone ma noi vogliamo commemorare la Liberazione dal nazi fascismo in Italia ed il 25 aprile.

E per questo saremo a Copparo alla festa dell’ANPI con tanti amici e compagni a ricordare e festeggiare questa libertà che non ci è caduta dal cielo ma è stata conquistata al prezzo di tanto sangue e tanto dolore a tanti nostri concittadini .

Buon 25 Aprile a tutti e tutte!!

Daniela Fuschini

Circolo XXV Aprile

PRC Ostellato – Fiscaglia