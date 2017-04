Incidente di Valle Lepri, testimoni in aula

San Giovanni di Ostellato. Continuano a sfilare i testimoni nel processo per il tragico incidente alla chiusa di Valle Lepri, dove il 22 febbraio 2013 persero la vita, annegando, i due tecnici Fabrizio Veronese e Guglielmo Bellan.

Nell’udienza di venerdì mattina sono stati sentiti alcuni lavoratori e tecnici che curarono la redazione del progetto per la sistemazione dei panconi, che hanno illustrato il loro quali fossero le difficoltà durante il cantiere, dipendenti in particolare dalla difficoltà di evitare l’ingresso dell’acqua nella conca per sistemare a dovere il pancone principale.

Ma il clou arriverà nella prossima udienza, quella ‘reale’ del 19 maggio (quella precedente, fissata per il 5 maggio andrà a vuoto per l’adesione di molti avvocati all’astensione), quando verranno sentiti i consulenti del pubblico ministero che dovrebbero far luce sia sulle cause della morte dei due tecnici, sia sul cantiere e il rispetto delle norme di sicurezza.

A processo, lo ricordiamo, ci sono cinque imputati, accusati di omicidio colposo: tre tecnici Aipo, Ettore Alberani (delegato alla gestione dell’Idrovia ferrarese e responsabile unico del procedimento per la manutenzione), Bruno Droghetti (progettista e direttore dei lavori di manutenzione) e Vittorino Malagò (coordinatore della sicurezza); l’amministratrice della General Montaggi Industriali (Gmi) Maria Antonietta Strazzullo e il direttore tecnico del cantiere per la Gmi, Federico Tito.