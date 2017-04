La sanità ferrarese a portata di tasca

In un momento di disinformazione sanitaria totale che sta schiacciando i telespettatori, Ferrara rilancia la sua sanità locale con un opuscolo cartaceo a portata di cittadino. Il piccolo vademecum, intitolato “Ferrara Obiettivo sanità 2017” e stampato in 50mila copie, verrà distribuito a tutte le famiglie della città direttamente in buchetta attraverso Poste Italiane a partire dai primi di maggio.

La guida tascabile riporta le informazioni base utili al cittadino che accede ai servizi sanitari dell’ospedale di Cona o dell’Ausl. C’è (quasi) tutto in formato mignon: dalle modalità per prenotare (o disdire, altrimenti arriva la multa) gli esami o le visite all’uso dei servizi sanitari di emergenza, dall’accesso al pronto soccorso alla prevenzione per quanto concerne le vaccinazioni e gli screening oncologici.

Ma, più di tutte, la pagina che interesserà maggiormente gli utenti di Cona è la piantina dell’ospedale. Non a caso è stata posizionata proprio al centro dell’opuscolo in modo da poterla strappare e tenerla con sé quando ci si addentra nel labirinto del Sant’Anna. C’è anche una mappa dell’ex ospedale, ora casa della salute Cittadella San Rocco, decisamente più intuitiva perché a forma di anello.

“E’ uno strumento di informazione in più, e che mancava in versione cartacea, che si aggiunge al sistema di comunicazione già a disposizione tra siti internet, Urp, sportelli e newsletter” annuncia l’assessora alla Sanità Chiara Sapigni. L’idea che mette insieme pubblico e privato, “una opportunità preziosa che dobbiamo intensificare” suggerisce la portavoce del sindaco Anna Rosa Fava, viene dalla casa editrice ferrarese Edisai.

La casa editrice, nata nel 1997, si è specializzata nel campo dell’arte, dell’architettura e della saggistica (è di loro pubblicazione la guida turistica “Benvenuti a Ferrara” distribuita annualmente nelle strutture ricettive della città) ma ha deciso di “sviluppare qualcosa di nuovo per il cittadino e non per il turista” fa sapere l’editore Paolo Saini che ha già preso un impegno per il futuro: “Questo strumento, in caso di impatto positivo, diventerà una presenza annuale da aggiornare di volta in volta con le tematiche più importanti, a partire dalle vaccinazioni”.

La prima uscita, finanziata con 20mila euro da sponsor privati, contiene le notizie essenziali fornite dalle due aziende sanitarie locali i cui rappresentanti in conferenza stampa – la dirigente del distretto Centro nord Ausl Ferrara Chiara Benvenuti e Agostina Aimola dell’Azienda Ospedaliero Universitaria – non hanno potuto che esprimere parole di apprezzamento per questo “rinforzo informativo di facile consultazione ed aiuto, da conservare per poterlo consultare all’occorrenza”.