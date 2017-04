Previsioni del 22 e 23 aprile

Ferrara

Atteso un sabato all’insegna del tempo stabile con sole prevalente per l’intero arco della giornata. Sereno anche domenica mattina e pomeriggio; nuvolosità irregolare in serata ed in nottata, ma senza fenomeni. Temperature comprese tra +4°C e +20°C.

Emilia

Sabato atteso tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con cieli sereni anche in serata ed in nottata. Le condizioni di stabilità si rinnovano anche per la giornata di domenica con cieli prevalentemente sereni su gran parte del territorio salvo innocui addensamenti a ridosso degli Appennini.

Italia

Tempo stabile e prevalentemente soleggiato sulle regioni settentrionali, salvo qualche innocuo addensamento specie sui rilievi del Triveneto. Attenzione solo a possibili nevicate fino a 1500-1600 metri dalla sera sulle Alpi alto atesine di confine.

Condizioni di generale stabilità al Centro Italia con sole prevalente sia nelle ore diurne che in quelle serali e notturne. Qualche nube sparsa solo al pomeriggio sugli Appennini ma senza fenomeni di rilievo e sull’alta Toscana.

Giornata all’insegna del tempo stabile sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari del Sud, con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Qualche addensamento sparso è atteso specie tra mattina e pomeriggio ma senza precipitazioni associate.

Temperature massime in generale aumento su tutta Italia, mentre le minime tenderanno a calare specie al Centro Sud.

A cura del Centro Meteo Italiano