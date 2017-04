Incidente in mare, muore un ragazzo di 18 anni

Goro. Incidente mortale questa mattina, alle 7.30 circa, nella sacca di Goro. La vittima è un giovane del luogo, Alex Ballarini, 18 anni, residente a Gorino.

La tragedia si è consumata in prossimità del porto dove due barche per la pesca delle vongole si sono scontrate durante le manovre di rientro nel porto di Gorino. Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla Capitaneria di Porto Garibaldi, l’imbarcazione sulla quale navigavano la vittima e suo padre è andata a collidere con un’altra barca con a bordo quattro persone.

Nell’impatto il ragazzo è caduto dal natante ed è finito in acqua. Il corpo è stato portato a terra per consegnarlo ai soccorsi del 118 ma tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Nel drammatico incidente sono rimasti feriti anche il padre della vittima e un’altra persona a bordo dell’altra imbarcazione incidentata, che versa in condizioni critiche ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale dove è ricoverato con una grave frattura al bacino. Illese le altre tre persone coinvolte.

Ballarini, che avrebbe compiuto 19 anni a luglio, aveva appena finito la scuola dell’obbligo e aveva lasciato la carriera studentesca per lavorare come pescatore, seguendo le orme del padre. I due, come tutte le mattine, erano partiti in barca a caccia di vongole in quel mare che conoscevano bene ma che non perdona.

Intervenuti anche i carabinieri di Comacchio e, come detto, la Guardia Costiera che sta seguendo il caso. Le barche sono state sottoposte a sequestro.