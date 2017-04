Alla scoperta della campagna ferrarese in bicicletta

Sabato 29 aprile prende il via da Libolla di Ostellato la “Pedalata nella campagna”: un “piccolo viaggio” in bici che percorre un itinerario di circa 10 chilometri nella campagna ferrarese, per riscoprirne i luoghi ricchi di storia, di tradizione e di sapere popolare.

Si parte dall’agriturismo Al Giuggiolo e, attraversando i campi di grano, mais, soia e alberi da frutta e da vivaio ci si sofferma a visitare le tipiche case rurali ferraresi, a 2 piani, con annesse stalla, magazzino, fienile e aia. Lungo il percorso si identificano e si osservano le erbe spontanee che i nostri avi utilizzavano per curarsi e per cibarsi.

A metà itinerario si incontra l’antico Idrovoro Bevilacqua della fine dell’800, tutt’ora funzionante, a ricordare che queste zone sono state solo di recente strappate al mare.

La biciclettata si conclude con una visita ad uno dei pochi maceri rimasti, utilizzati una volta per la macerazione della canapa e ora in disuso, con la funzione odierna di bacino d’acqua di raccolta per l’irrigazione. Al rientro buffet con prodotti del territorio.

Per informazioni contattare il numero 370 3176807 o l’indirizzo e-mail info@algiuggiolo.com.