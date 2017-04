La Spal affronta il fanalino di coda e prova la fuga

di Andrea Mainardi

Sempre meno partite a disposizione e punti che diventano sempre più pesanti in questo finale di stagione di serie B. I biancoazzurri vedono la linea del traguardo vicina ed i punti che hanno messo tra loro e le inseguitrici sono un bottino importantissimo.

Per allungare la striscia vincente arrivata a tre vittorie consecutive, Giani e compagni andranno a far visita al fanalino di coda della classifica ovvero il Latina. I gravi problemi societari che hanno funestato buona parte della stagione dei neroazzurri si sta ripercuotendo ora sulla squadra che ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque uscite.

Se c’è una cosa che però questo campionato ha insegnato, è che nessuna gara è scontata ed andrà affrontata nella giusta maniera come spiega mister Semplici: “lunedì abbiamo disputato una gara molto dispendiosa e contro il Latina ci aspetta un altro incontro decisivo. Loro stanno attraversando un periodo difficoltoso fatto anche di episodi sfortunati come a Salerno; anche le varie vicende extracalcistiche non stanno aiutando da quel punto di vista. Nella gara di andata ci tennero testa anche grazie alla preparazione del loro allenatore”.

Contro il Trapani si è vista una Spal molto diversa tra un tempo e l’altro: “abbiamo disputato due gare in una, dobbiamo essere più scaltri rimanendo sempre concentrati. Nel primo tempo ho visto la squadra distante e poco presente anche dal punto di vista fisico, poi nell’intervallo ho detto ai miei ragazzi di fare quello che sapevano ed hanno reagito in maniera positiva. C’è stato infatti un cambio di atteggiamento notevole nello stare in campo e tutto questo andrà analizzato bene da me in primis”.

La classifica è sempre più allettante, ma mister Semplici pare non guardarci: “le squadre sotto di noi hanno i mezzi per vincere ancora tante partite, dobbiamo restare umili facendo ciò che abbiamo sempre fatto fino ad ora. Personalmente sono concentratissimo sui miei giocatori e sugli avversari, non perdo energie pensando ad altro. Probabilmente non ci rendiamo bene conto di cosa stiamo facendo, lo percepiamo di più magari quando andiamo fuori città, mentre a Ferrara credo lo assaporeremo più nel futuro che non nel presente”.

Contro il Latina non si dovrebbero vedere grossi cambi di formazione rispetto a coloro che sono scesi in campo lunedì. Meret quindi confermato in porta assieme a Giani e Vicari in difesa, Cremonesi è in dubbio per un affaticamento quindi potrebbe rivedersi Bonifazi dal primo minuto sul centrodestra. In mezzo al campo uno tra Mora e Castagnetti potrebbe usufruire di un turno di riposo a favore di Arini mentre Schiattarella è inamovibile così come Costa e Lazzari sugli esterni. In attacco Antenucci vive un momento d’oro sotto il profilo realizzativo e potrebbe tornare Zigoni ad affiancarlo con Finotto che si accomoderebbe in panchina.