Carife. Fabbri: “Ennesimo ostacolo burocratico per risparmiatori e azzerati”

“L’ennesimo ostacolo burocratico che penalizza gli azzerati Carife: un periodo troppo breve per per presentare le richieste di indennizzo dopo il nuovo regolamento del Fondo Interbancario”. Alan Fabbri, capogruppo della Lega Nord in Regione, sottolinea quanto, per i risparmiatori ‘traditi’ dal crac della banca estense e da come il governo lo ha gestito, sia un “affronto” la scadenza fissata al 31 maggio.

“Il sospetto è che la lungaggine nell’aggiornamento del regolamento e soprattutto la deadline che è stata presentata agli azzerati siano strumentali a un obiettivo principale: limitare le richieste e di conseguenza gli indennizzi”. Un affondo, quello del leader del Carroccio emiliano-romagnolo, portato avanti nel mezzo di una battaglia combattuta a fianco della Lega nazionale dei consumatori, che da mesi sta assistendo chi si è visto polverizzare, in una domenica e per decreto, i risparmi di una vita. “L’associazione è ancora in attesa della definizione delle procedure per le richieste di rimborso – fa sapere Fabbri – , mi è stato comunicato che è in programma un incontro con i rappresentanti del Fondo interbancario. Ma intanto i giorni passano, la scadenza si avvicina e la situazione è ferma, anche considerando lo stallo sull’altra ‘strada di giustizia’ per i risparmiatori traditi, ossia l’arbitrato Anac”. Il capogruppo LN sprona dunque il Fondo a velocizzare l’iter in modo da consentire a tutti di istruire nel modo migliore le pratiche, e rinnova l’impegno nella battaglia a fianco della Lega Consumatori: “Il governo ha trattato i risparmiatori Carife dall’inizio come una categoria di serie B, ribadisco che non possiamo tollerarlo”.