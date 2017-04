Fermati con 110 litri di gasolio rubato

Comacchio. Circolavano su un furgone con a bordo 110 litri di gasolio di illecita provenienza. Un ‘viaggetto’ illegale che è costato una denuncia per ricettazione in concorso.

Nei guai due uomini di nazionalità rumena, un 34enne pregiudicato ed un 29enne, entrambi residenti a Roma. I due sono stati fermati mercoledì a San Giuseppe di Comacchio dai carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi che, durante il controllo, hanno scoperto le 5 taniche contenenti complessivamente 110 litri di gasolio, probabilmente rubato.

Gli occupanti del furgone non sono riusciti a spiegare la provenienza del gasolio che stavano trasportando e sono quindi stati denunciati in stato di libertà per ricettazione in concorso.