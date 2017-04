A scuola di emergenza con ‘RianimiAmo Bondeno Junior”

Bondeno. Il cuore è il protagonista di “RianimiAmo Bondeno Junior”, il progetto di primo soccorso rivolto ai bambini-ragazzi dell’ultimo anno della scuola primaria e secondaria di primo grado la cui quarta edizione si è conclusa lo scorso martedì 4 aprile.

Il cuore da far ripartire con le semplici ma fondamentali manovre di Rcp (rianimazione cardiopolmonare – massaggio caridaco e bocca a bocca) insegnate ai bambini delle classi 5 della scuola primaria e ai ragazzi delle 3 della secondaria di primo grado. Il cuore giovane ed entusiasta di questi 200 bambini e ragazzi, che ce l’hanno messa veramente tutta per meritarsi l’attestato di “Bravo soccorritore” rilasciato alla fine del corso

Il cuore grande e sensibile di chi opera in Polisportiva Bondeno “Chi gioca alzi la mano” che con il suo Centro di Formazione Irc-Comunità ha immaginato, pensato, promosso e sponsorizzato questo vitale (è proprio il caso di dirlo) progetto. Il cuore generoso e consapevole degli operatori del 118 di Cento – Laura Di Lembo, Andrea Diamanti, Chiara Trebbi e Michele Brigida – che come sempre si sono messi a disposizione, con l’energia che solo chi ha la possibilità di fare quotidianamente qualcosa di essenziale per il prossimo si porta dentro sempre. Il cuore disponibile e accogliente della Dirigenza Scolastica e dei coordinatori d’Istituto che da sempre sostengono e incoraggiano questa vitale iniziativa. Il cuore responsabile e lungimirante di un’Amministrazione Comunale sensibile e attenta verso la comunità che amministra.