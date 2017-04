Ambulatori dei medici di famiglia aperti il 24 aprile

L’Azienda Usl di Ferrara ha predisposto un piano di apertura degli ambulatori dei Medici di Medicina Generale (Mmg) per il 24 aprile, per rispondere alle esigenze della popolazione nella giornata che precede la festività, in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria.

Per il 24 aprile è prevista un’apertura sul territorio della provincia di Ferrara nella fascia oraria del mattino e del pomeriggio secondo le disponibilità pubblicate online sul sito istituzionale (www.ausl.fe.it).

Ogni cittadino può, quindi, trovare tutte le informazioni e le fasce orarie relative alle aperture del 24 aprile consultando la notizia pubblicata sulla homepage dell’Azienda Usl e anche presso lo studio del proprio medico di famiglia.

Da ricordare che è comunque attivo il servizio di Continuità Assistenziale.