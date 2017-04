Previsioni del 21 aprile

Ferrara

Giornata all’insegna del tempo stabile con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio. Cieli sereni anche in serata ed in nottata. Temperature comprese tra +3°C e +17°C.

Emilia

Tempo stabile e soleggiato su tutti i settori per l’intero arco della giornata. Cieli sereni anche in serata ed in nottata.

Italia

Giornata all’insegna del tempo stabile al Nord Italia, con cieli prevalentemente sereni fin dal mattino e durante il corso della giornata, innocui addensamenti nuvolosi alla sera sul Trentino Alto Adige.

Tempo stabile su Toscana, Umbria, Lazio Marche con cieli sereni o poco nuvolosi fin dal mattino. Residua instabilità sull’ Abruzzo con deboli piogge e locali nevicate sulle zone interne fino a 500 metri, esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio.

Condizioni di tempo localmente instabile sulle regioni meridionali, con deboli piogge in mattinata tra Molise e Puglia in estensione verso Basilicata e Calabria nel corso del pomeriggio. Esaurimento dei fenomeni in serata. Neve in Appennino fino a 600 metri.

Temperature minime stazionarie e piuttosto rigide, massime in graduale aumento.

