Al Torrione si assapora il Brasile del Jaques Morelenbaum Samba Trio

Sabato 22 aprile (ore 21.30) il Jazz Club Ferrara chiude in bellezza l’intera settimana dedicata all’universo sonoro carioca con il Jaques Morelenbaum Cello Samba Trio, guidato dall’eccelso musicista e completato da Lula Galvão alla chitarra e Marcio Dhiniz alla batteria.

Violoncellista sopraffino, arrangiatore colto e originale, Jaques Morelenbaum è uno dei massimi protagonisti della musica brasiliana. Da alcuni anni guida il Cello Samba Trio, gruppo dalla straordinaria maestria strumentale che si dedica alla rilettura di alcune fra le più poetiche pagine della musica della sua terra.

Nato a Rio de Janeiro nel 1954, precocemente avviato agli studi musicali, Morelenbaum scopre il violoncello quando ha dodici anni. Non suona certo uno strumento tipico per la musica popolare brasiliana, eppure con esso ha indelebilmente legato il proprio nome a quello dei maggiori esponenti del genere, oltre che di artisti di altra provenienza sia geografica che stilistica come Egberto Gismonti, Ryuichi Sakamoto, Cesária Évora, i Madredeus, Carlinhos Brown, Gal Costa.

I momenti più esaltanti della carriera di Morelenbaum sono stati quelli con Tom Jobim, della cui Banda Nova fece parte tra il 1984 e il 1994. Fu durante questo stesso periodo che prese il via un’altra sensazionale collaborazione di lunga durata, quella con Caetano Veloso, per il quale Morelenbaum è stato direttore musicale, arrangiatore, produttore oltre che, naturalmente, strumentista.

La cena alla carta anticipa il concerto. È consigliata la prenotazione allo 0532 1716739 dalle ore 12:00 alle ore 20:00. Info su www.jazzclubferrara.com