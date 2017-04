Concerto del Coro di Voci Bianche del Conservatorio

Sabato 22 aprile alle 10 nell’Auditorium della Scuola Media di Porotto (via Ladino 19, Ferrara) il Coro di voci bianche del Conservatorio “Frescobaldi”, diretto da Gianfranco Placci, parteciperà alla cerimonia di commemorazione per il 72° anniversario degli eccidi avvenuti ad opera dei nazi-fascisti il 25 marzo e 21 aprile 1945, con l’uccisione di dieci giovani di Porotto e Fondo Reno.

Per l’occasione gli studenti, accompagnati al pianoforte da Caterina Ravenna, eseguiranno alcuni brani delle musiche composte a Terezìn, la città trasformata in luogo di detenzione per gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale.