Sinistra Italiana: prima missione Comacchio

Il primo passo per la nascita di Sinistra Italiana sul territorio estense si muove in due direzioni: a Comacchio, dove si presenterà alle elezioni con una propria lista in alleanza con Rifondazione Comunista per sostenere la candidatura civica di Sandra Carli Ballola, e a Ferrara dove è rimasta orfana di una rappresentanza in giunta dopo la sfiducia all’assessora Annalisa Felletti che ha lasciato Sel per unirsi insieme ai soffrittiani al Mdp-Articolo 1.

L’ennesima spaccatura nel centrosinistra che, invece, continua a sognare l’unità. “I tempi sono maturi per far nascere un quarto polo, un’alternativa reale e credibile al Pd, che possa intercettare i tanti delusi che non vanno più a votare” annuncia Alex Canella, nominato segretario provinciale nel congresso dello scorso febbraio.

Una “riconquista della fiducia” che parte inevitabilmente da Comacchio dove si avvicinano le amministrative dell’11 giugno. “Il Pd si sta arrampicando sugli specchi per dimostrare di essere una forza politica alternativa alla giunta uscente – attacca Walter Zago – quando in realtà è chiaro che sta sostenendo in seconda battuta l’amministrazione di Fabbri, presentando una candidatura debole, non credibile e non all’altezza delle sfide“.

Se “non è stato possibile ricompattare il centrosinistra comacchiese”, SI ha rafforzato l’alleanza con Rifondazione Comunista per la lista Centrosinistra per Comacchio che “appoggerà con forza la candidatura della professoressa Ballola, con la sua civica La città futura, che in questi anni ha dimostrato di promuovere politiche alternative con un riguardo particolare a cultura e turismo”.

I dissidi interni nella città estense, come noto, sono culminati con la sfiducia alla Felletti “che non rappresentava più i valori di Sel da tempo”. “Anche se non mi sono mai accorto che ci fosse una presenza di Sel all’interno della giunta” affonda il consigliere comunale indipendente Leonardo Fiorentini, che assicura che “porterà avanti il programma di coalizione”, nonostante il “mio sostegno alla maggioranza sia sempre stato critico, come dimostrato dal voto contrario al nuovo regolamento di polizia urbana”.

Su una cosa tutto il gruppo dirigente è d’accordo: “La sinistra ha la necessità di essere maggiormente rappresentata” conclude il tesoriere nazionale Giovanni Paglia, giunto in città per “sostenere con forza questa nuova forza politica che parte anche a Ferrara con la voglia di essere protagonista, su una linea politica semplice: c’è bisogno di un’alternativa reale di sistema e di governo che ha provocato un aumento delle diseguaglianze, da cui si può uscire con un nuovo modello di sviluppo e un diverso orizzonte politico”.

“Una delle nostre missioni storiche è promuovere un nuovo modo di fare politica, una nuova sinistra, un nuovo gruppo dirigente – è l’ultimo appello lanciato da Paglia -. Siamo il partito più aperto del mondo, un luogo di aggregazione delle esperienze politiche e culturali di sinistra, solo chi ha votato sì al referendum e compie operazioni di autoriciclaggio come Civati non è compatibile con Sinistra Italiana”.